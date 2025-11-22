میلی صفحه خبر لوگو بالا
تهران غرق در دود؛ سامانه پایش هم از کار افتاد

با وجود آلودگی هوای شدید در تهران، شاخص آلودگی هوا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همچنان از کار افتاده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۶۱۳
| |
1739 بازدید
|
۶

 

به گزارش تابناک؛ با وجود آلودگی هوای شدید در تهران، شاخص آلودگی هوا شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همچنان از کار افتاده است.

تهران غرق در دود؛ سامانه پایش هم از کار افتاد

نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
14
پاسخ
مردم هم با این اوضاع از کار خواهند افتاد.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۴:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
20
پاسخ
از کار نیافتاده ] چون باید تعطیل کنند اطلاعات ارائه نمیکنه وضعیت خیلی بده من رفتم بیرون واقعا نفس تنگی و سوزش گلو گرفتم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
14
پاسخ
تهران و دیگر شهرهای آلوده و بحرانی نتیجه سال ها مجوزهای بدون حساب و کتاب مسئولان برای ساخت و سازها و گسترش شهرهایی است که منابع و زیرساخت ها و امکانات شهری کافی نداشتند و برای آنها هم اصلا سرمایه گذاری نکردند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
4
پاسخ
کارگروه هست نگران نباشید داره پایش میکنه
شهروند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
2
پاسخ
سر م پائین بود عین چی داشتم کار میکردم دیدم فضای اطاق سنگینه و یهو تپش قلب گرفتم بلند شدم پنجره را نگاه کردم دیدم بازه و کل تهران رو دو گرفته ! یا ابولفضل ! پارک ملت انگار در مه فرو رفته ! الان میبینم
ناشناس
|
Mexico
|
۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
2
1
پاسخ
پایتخت را نمیشکد تعطیل کرد انهن در شرایط فعلی کشور تبعاتش خیلی بدتر از الودگی هوا است
