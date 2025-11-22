استاندار خراسان رضوی گفت: براساس تصمیم گیری انجام شده پنجشنبه‌ها در مشهد و کلیه شهرستان‌های استان تعطیل خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ غلامحسین مظفری اظهار کرد: ما استدلال‌هایی داشتیم در خصوص تعطیلی پنجشنبه‌ها در مشهد و استان که این مباحث را به شکل جدی پیگیری کردیم و درباره آنها بحث‌هایی داشتیم.

استاندار خراسان رضوی بیان کرد: بر اساس تصمیم گیری انجام شده پنجشنبه‌ها در مشهد و کلیه شهرستان‌های استان تعطیل خواهد بود. البته این موضوع سازوکار‌های جزئی‌تری دارد که اعلام خواهد شد، اما از همین آذرماه و هفته جاری تمامی ادارات پنجشنبه‌ها تعطیل است و این موضوع لازم الاجراست و کارمندان می‌توانند دورکاری کنند.