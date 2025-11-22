دورکاری برای مادران تهرانی تصویب شد؟

دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران اعلام کرد: برای رفع مشکل والدین کارمند، مقرر شد بانوانی که کارمند دولت هستند و فرزندانشان مشمول مهدکودک و پیش‌دبستانی می‌شوند، دورکار شوند.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ حسن عباس‌نژاد دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران با اشاره به روند تصمیم‌گیری درباره محدودیت‌های اخیر گفت: از لحظه‌ای که دانشگاه علوم پزشکی اخطار را صادر می‌کند، سازمان محیط زیست ۱۲ ساعت فرصت دارد کارگروه را تشکیل دهد. پس از دریافت درخواست دانشگاه بر پایه هشدار سازمان هواشناسی، طی سه تا چهار ساعت با هماهنگی استاندار جلسه برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

وی درباره چرایی تعطیلی صرفاً مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها توضیح داد: در جلسه، کارشناسان از بخش‌های مختلف نظرات خود را ارائه کردند و در نهایت با نظر آموزش و پرورش تصمیم گرفته شد که تنها این دو مقطع تعطیل شوند و سایر مقاطع به‌صورت حضوری به فعالیت ادامه دهند.

عباس‌نژاد همچنین به وضعیت والدین کارمند دارای فرزند خردسال اشاره کرد و گفت: قرار شد خانم‌های کارمند دولت که فرزند در سن مهدکودک یا پیش‌دبستانی دارند، با هماهنگی اداره خود دورکاری کنند. این موضوع به دستگاه‌های دولتی نیز ابلاغ شده است.

وی درباره طرح زوج و فرد از درب منازل نیز اظهار داشت: ساماندهی ترافیک، پایانه‌ها و جلوگیری از فروش طرح ترافیک از موضوعاتی بود که در جلسه مطرح شد. مقرر شد شهرداری و دستگاه‌های مسئول اقدامات لازم را انجام دهند.

به گفته وی، از امروز نیرو‌های راهبری در بیش از ۱۰۰ نقطه تهران مستقر شده‌اند و نظارت و تذکر‌های لازم را به شهروندان ارائه می‌دهند.