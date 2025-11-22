میلی صفحه خبر لوگو بالا
آمار جدید درباره تریاک دارویی، یک هشدار تمام‌عیار است. ایران سالانه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن تریاک پزشکی نیاز دارد؛ نیازی که تا همین چند سال قبل، بیش از ۹۰ درصد آن از محل کشفیات تأمین می‌شد. اما این موتور بزرگ تأمین، اما اکنون فقط ۱۰ درصد تأمین می‌شود!
ماجرای واردات ۷۲ هزار میلیارد تریاک چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ آمار جدید درباره تریاک دارویی، یک هشدار تمام‌عیار است. ایران سالانه به ۴۰۰ تا ۵۰۰ تن تریاک پزشکی نیاز دارد؛ نیازی که تا همین چند سال قبل، بیش از ۹۰ درصد آن از محل کشفیات تأمین می‌شد. اما این موتور بزرگ تأمین، اما اکنون فقط ۱۰ درصد تأمین می‌شود!

کشفیات تریاک که در سال ۱۳۹۹ به ۹۴۷ تن رسیده بود، در ۱۴۰۳ به ۲۰۹ تن سقوط کرده که ۶۳ درصد افت نسبت به میانگین دو دهه اخیر (۵۶۰ تن)است.

حجم کشفیات در کل مواد مخدر نیز از بیش از ۱۰۰۰ تن به ۳۷۲ تن رسیده؛سقوطی که حاکی از تغییر مسیرهای قاچاق است.

اما ضربه اصلی در اقتصاد دارویی است؛ طبق آمارها، ایران فقط ۵۰ تن در سال می‌تواند وارد کند؛ حال آنکه برای تأمین ۴۰۰ تن نیاز واقعی، با قیمت ۱۸۰ تا ۲۲۰ هزار تومان برای هر گرم، کشور باید ۷۲ تا ۸۰ همت منابع هزینه کند؛رقمی که تا دیروز «صفر» بود و امروز می‌تواند بودجه یک وزارتخانه را جابه‌جا کند.

تریاک واردات دارویی قاچاق
گزارش خطا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
1
پاسخ
دلیلش واضحه، تریاک بسیار گران شده و خرده فروشان با خرید مقدار کمی تریاک و مخلوط کردن با انواع و اقسام چیزهای دیگه جنس بسیار نامرغوب و گاها خطرناک رو با قیمت گزاف به خورد مصرف کننده بینوا میدن به همین دلیل معتادان به تریاک سراغ قرص و شربت اپیون رفتند و مصرف تریاک طبیعی رو در ایران کاهش دادن طبیعتا واردات کم و کشفیات هم کمتر خواهد شد.
