هوای مناطق مرکزی و جنوبی تهران در وضعیت قرمز

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0634\u0627\u062e\u0635 \u0622\u0644\u0648\u062f\u06af\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0634\u0627\u062e\u0635 \u06f1\u06f4\u06f6 \u062f\u0631 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0646\u0647 \u0648\u0636\u0639\u06cc\u062a \u0642\u0631\u0645\u0632 \u0648 \u062e\u0637\u0631\u0646\u0627\u06a9 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0647 \u0627\u0641\u0631\u0627\u062f \u062c\u0627\u0645\u0639\u0647 \u0642\u0631\u0627\u0631 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0\n