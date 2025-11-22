میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سندروم پاییزی قیمت‌ گوجه فرنگی!

گویی معضل گوجه دوبرابر قیمتی برای مدیران وزارت جهاد به امری عادی تبدیل‌شده است و مردم هم باید به این رویه عادت کنند که گوجه‌فرنگی را در آبان و حتی آذرماه دو برابر قیمت خریداری کنند. 
کد خبر: ۱۳۴۱۵۷۳
| |
602 بازدید
|
۲
سندروم پاییزی قیمت‌ گوجه فرنگی!

گوجه‌فرنگی کیلویی 80 تا 90 هزار تومان یعنی هر عدد گوجه حداقل 10 تا 15 هزار تومان قیمت دارد؛ مبلغی معادل حدود 10 لیتر بنزین، نقطه سر خط.گوجه‌فرنگی محصولی استراتژیک نیست، با‌وجود این در سبد مصرفی خانواده‌های ایرانی نقش محوری را ایفا می‌کند و تغییر قیمت آن برای شهروندان  امری ناخوشایند از افزایش قیمت‌ها تلقی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ هرسال به آبان ماه که می‌رسیم، یک‌باره قیمت گوجه‌فرنگی در بازار جهش دوبرابری پیدا می‌کند و امسال نیز قیمت این محصول از ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان رسید. سال گذشته در چنین روزهایی این گرانی به جنجالی رسانه‌ای تبدیل شد و دولت وعده مدیریت تولید را مطرح کرد و حتی صحن مجلس درگیر این موضوع شد؛ ولی وزارت جهاد غیرمستقیم اعلام کرد که مدیریت قیمت این محصول توسط عرضه و تقاضا در بازار تنظیم می‌شود. 

اما دلیل این گرانی چیست؟ 

معمولاً در ایران کشت گوجه‌فرنگی به‌صورت بهاره و تابستان و زمستانه انجام می‌شود؛ یعنی در استان‌های خراسان و مناطق سردسیر این محصول در بهار و تابستان و در استان‌های گرمسیر این محصول در فصل زمستان کشت می‌شود و حدفاصل این دو کشت یعنی فصل پاییز این محصول بیشتر از طریق کشت های گلخانه‌ای یا ذخایر تابستان تأمین می‌شود؛ لذا عرضه گوجه‌فرنگی در آبان ماه با کمبود جدی روبه رو می‌شود. اما این تمام ماجرا نیست و دقیقاً در همین فصل کارخانه‌های مواد غذایی به خصوص رب گوجه‌فرنگی اقدام به خرید گوجه‌فرنگی می‌کنند؛ یعنی دقیقاً در فصلی که گوجه‌فرنگی پیدا نمی‌شود، کارخانه‌ها هم نیاز به گوجه‌فرنگی پیدا می‌کنند و این روند باعث دوبرابر شدن قیمت این محصول در بازار می‌شود و این رویه هرسال در این ایام تکرار می‌شود و تنها محدود به دو یا سه سال اخیر نیست.

اما سؤال این جاست که چرا تمام متولیان وزارت جهاد به رغم مطلع بودن و قابل پیش‌بینی بودن آن اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمی‌دهد یا حداقل راهبردهای این وزارتخانه تاکنون خروجی مثبتی نداشته است و حتی برخی پا را فراتر می‌گذارند که چرا باید وزیر جهاد کشاورزی شخصا به موضوع گوجه‌فرنگی ورود کند درحالی‌که مسائل مهم‌تر و راهبردی‌تر در این وزارتخانه عریض و طویل وجود دارد.این در حالی است که همین چند ماه پیش بود که قیمت مرغ در کشور آمریکا حدود ۴۰ درصد افزایش داشت و خبرنگاران رسانه‌هایی مانند فاکس نیوز در نشست خبری از رئیس‌جمهور آمریکا درباره برنامه دولت برای مدیریت و جلوگیری از افزایش قیمت این محصول برای مردم این کشور پرسیدند و ترامپ نیز وعده مدیریت قیمت این محصول را داد. یعنی تفاوتی نمی‌کند اقتصاد یک کشور بر چه مبنایی باشد و چقدر بزرگ باشد؛ وظیفه حاکمیت تأمین و کنترل قیمت به‌گونه‌ای است که لطمه‌ای به زندگی مردم وارد نشود.

اما در کشور ما قیمت گوجه‌فرنگی در فصل پاییز به سندرومی جدی تبدیل‌شده است. درحالی‌که می‌توان با یک برنامه‌ریزی مشخص، کشت گوجه‌فرنگی در فصل پاییز در استان‌های دارای ظرفیت را در دستور کار قرارداد و حتی با کارخانه‌های مواد غذایی توافقنامه‌ای منعقد کرد که خرید این محصول را به فصل تابستان یا زمستان موکول کنند اما گویی معضل گوجه دوبرابر قیمتی برای مدیران وزارت جهاد به امری عادی تبدیل‌شده است و مردم هم باید به این رویه عادت کنند که گوجه‌فرنگی را در آبان و حتی آذرماه دو برابر قیمت خریداری کنند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
گوجه فرنگی قیمت گوجه فرنگی محصولات کشاورزی خبر فوری پاییزان گرانی افزایش قیمت
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
احتمال کاهش قیمت پیاز، گوجه و سیب زمینی در بازار
سیب‌زمینی ارزان شد
گوجه فرنگی در بوشهر گران‌‌تر از مرغ+ توضیحات مدیران استان
چرا سیب زمینی به ۷۰ هزار تومن رسید؟
چرا گوجه‌فرنگی گران شده است؟
کاریکاتور: گوجه فرنگی با مردم چه کرده!؟
روند کاهشی قیمت گوجه در روزهای اخیر
ماجرای گوجه فرنگی‌های برگشت خورده از عراق
کاهش قیمت گوجه‌فرنگی به دی ماه موکول شد
باران، گوجه فرنگی را گران کرد!
قیمت گوجه فرنگی به بیش از ۱۰ هزارتومان رسید
گوجه فرنگی لب مرز کیلویی ۱۷ هزار تومان شد
قیمت گوجه فرنگی تعدیل می شود
گوجه فرنگی ارزان شد، پرتقال گران شد
گوجه‌فرنگی تا ۱۰ روز دیگر ارزان می‌شود
دلایل افزایش قیمت سیب زمینی و گوجه فرنگی
قیمت میوه ۵۰ درصد افزایش یافت
آیا "بنزین" مقصر افزایش قیمت گوجه فرنگی به بیش از ۱۲ هزار تومان است؟
کشاورزان باز هم در دام تار عنکبوت افتادند/ مصرف بی رویه آب برای تولید گوجه و محصول نهایی برای خوراک دام
افزایش قیمت گوجه‌ فرنگی و وعده ارزانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
دیروز از تره بار خریدم 53 تومن ، فت و فراوون هم بود ، خیلی اخبارتون با تاخیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
1
پاسخ
هر چه سریعتر قرارگاه گوجه فرنگی تشکیل بدهید

مثل قرارگاه مرغ
قرارگاه برنج
قرارگاه بازسازی و ....

هر چند باعث نمیشه قیمت و عرضه گوجه کنترل شود ولی برای یه عده ای حق جلسه و ماموریت و ... ردیف میشه
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۵ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۰ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۵ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005d0H
tabnak.ir/005d0H