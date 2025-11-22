سندروم پاییزی قیمت‌ گوجه فرنگی!

گوجهفرنگی کیلویی 80 تا 90 هزار تومان یعنی هر عدد گوجه حداقل 10 تا 15 هزار تومان قیمت دارد؛ مبلغی معادل حدود 10 لیتر بنزین، نقطه سر خط.گوجهفرنگی محصولی استراتژیک نیست، باوجود این در سبد مصرفی خانوادههای ایرانی نقش محوری را ایفا میکند و تغییر قیمت آن برای شهروندان امری ناخوشایند از افزایش قیمتها تلقی میشود.
به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ هرسال به آبان ماه که میرسیم، یکباره قیمت گوجهفرنگی در بازار جهش دوبرابری پیدا میکند و امسال نیز قیمت این محصول از ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان رسید. سال گذشته در چنین روزهایی این گرانی به جنجالی رسانهای تبدیل شد و دولت وعده مدیریت تولید را مطرح کرد و حتی صحن مجلس درگیر این موضوع شد؛ ولی وزارت جهاد غیرمستقیم اعلام کرد که مدیریت قیمت این محصول توسط عرضه و تقاضا در بازار تنظیم میشود.
اما دلیل این گرانی چیست؟
معمولاً در ایران کشت گوجهفرنگی بهصورت بهاره و تابستان و زمستانه انجام میشود؛ یعنی در استانهای خراسان و مناطق سردسیر این محصول در بهار و تابستان و در استانهای گرمسیر این محصول در فصل زمستان کشت میشود و حدفاصل این دو کشت یعنی فصل پاییز این محصول بیشتر از طریق کشت های گلخانهای یا ذخایر تابستان تأمین میشود؛ لذا عرضه گوجهفرنگی در آبان ماه با کمبود جدی روبه رو میشود. اما این تمام ماجرا نیست و دقیقاً در همین فصل کارخانههای مواد غذایی به خصوص رب گوجهفرنگی اقدام به خرید گوجهفرنگی میکنند؛ یعنی دقیقاً در فصلی که گوجهفرنگی پیدا نمیشود، کارخانهها هم نیاز به گوجهفرنگی پیدا میکنند و این روند باعث دوبرابر شدن قیمت این محصول در بازار میشود و این رویه هرسال در این ایام تکرار میشود و تنها محدود به دو یا سه سال اخیر نیست.
اما سؤال این جاست که چرا تمام متولیان وزارت جهاد به رغم مطلع بودن و قابل پیشبینی بودن آن اقدامی برای جلوگیری از آن انجام نمیدهد یا حداقل راهبردهای این وزارتخانه تاکنون خروجی مثبتی نداشته است و حتی برخی پا را فراتر میگذارند که چرا باید وزیر جهاد کشاورزی شخصا به موضوع گوجهفرنگی ورود کند درحالیکه مسائل مهمتر و راهبردیتر در این وزارتخانه عریض و طویل وجود دارد.این در حالی است که همین چند ماه پیش بود که قیمت مرغ در کشور آمریکا حدود ۴۰ درصد افزایش داشت و خبرنگاران رسانههایی مانند فاکس نیوز در نشست خبری از رئیسجمهور آمریکا درباره برنامه دولت برای مدیریت و جلوگیری از افزایش قیمت این محصول برای مردم این کشور پرسیدند و ترامپ نیز وعده مدیریت قیمت این محصول را داد. یعنی تفاوتی نمیکند اقتصاد یک کشور بر چه مبنایی باشد و چقدر بزرگ باشد؛ وظیفه حاکمیت تأمین و کنترل قیمت بهگونهای است که لطمهای به زندگی مردم وارد نشود.
اما در کشور ما قیمت گوجهفرنگی در فصل پاییز به سندرومی جدی تبدیلشده است. درحالیکه میتوان با یک برنامهریزی مشخص، کشت گوجهفرنگی در فصل پاییز در استانهای دارای ظرفیت را در دستور کار قرارداد و حتی با کارخانههای مواد غذایی توافقنامهای منعقد کرد که خرید این محصول را به فصل تابستان یا زمستان موکول کنند اما گویی معضل گوجه دوبرابر قیمتی برای مدیران وزارت جهاد به امری عادی تبدیلشده است و مردم هم باید به این رویه عادت کنند که گوجهفرنگی را در آبان و حتی آذرماه دو برابر قیمت خریداری کنند.