آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت

بیش از هشت هکتار از جنگل دچار آتش‌سوزی شد. بخش‌هایی از این مساحت شامل «سوختگی سطحی» و بخشی نیز «سوختگی تاجی» بود که آسیب سنگین‌تری به زیست‌بوم وارد می‌کند.
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
 
به گزارش تابناک، دود غلیظی که از صبح دهم آبان ماه، آسمان آرام مرزن‌آباد را شکافت، تنها نشانه‌ای بود از فاجعه‌ای که در دل جنگل‌های هیرکانی در حال رخ دادن بود. آتش از نقطه‌ای در ارتفاعات ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ متری جنوب غربی روستای الیت آغاز شد، درست در قلب یکی از ارزشمندترین جنگل‌های ایران.
 
از خاکستر تا شعله‌های ویرانگر
کارشناسان منابع طبیعی پس از بررسی منطقه، ردپای انسان را در شروع این آتش‌سوزی پررنگ می‌بینند. "یا حضور یک شکارچی بی‌احتیاط، یا خاکستر آتش رها شده توسط گردشگران" - این‌ها احتمالاتی هستند که بیشتر از هر عامل دیگری مورد توجه قرار گرفته‌اند. در روز حادثه، هیچ رعد و برقی در منطقه گزارش نشد و هیچ خط برقی در آن ارتفاع وجود نداشت تا عامل آتش‌سوزی باشد.
 
همان‌طور که نخستین گروه‌های امدادی خود را به منطقه می‌رساندند، وزش باد برگ‌های خشک پاییزی را به شعله‌ور شدن تشویق می‌کرد. لایه‌ای به ضخامت چند ده سانتی‌متر از برگ‌های خشک، همراه با تنه‌های پوسیده درختان، سوخت آماده‌ای برای پیشروی آتش بودند. شیب تند منطقه هم به گسترش هرچه سریع‌تر آتش کمک می‌کرد.
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
نیروهای امدادی در گرداب آتش
نیروهای منابع طبیعی چالوس، یگان حفاظت، محیط‌بانان و داوطلبان محلی، نخستین کسانی بودند که خود را به کانون آتش رساندند. اما گویی آتش نقشه دیگری در سر داشت. با هر وزش باد، آتش به نقطه‌ای جدید جهش می‌کرد و گاهی در چند نقطه هم‌زمان شعله‌ور می‌شد. نیروها با کوله‌پشتی‌های آب و دمنده‌های دستی، نبردی سخت و فرسایشی را آغاز کردند.
 
از شنبه هفته گذشته تاکنون، نیروهای امدادی در حال مبارزه با آتش هستند. در این پنج روز، سه فروند بالگرد به کمک آمده و هزاران لیتر آب بر روی آتش ریخته شده است. نیروهای زمینی هم با ایجاد آتش‌بُر و استفاده از دمنده‌های قدرتمند سعی در مهار آتش داشته‌اند.
 
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
 
عملیات مشترک هوایی؛ نقطه عطف نبرد
 عملیات مشترک هوایی ارتش و هوا و فضای سپاه پاسداران آغاز شد. استاندار مازندران با اعلام این خبر گفت: «با به کارگیری چندین فروند بالگرد و هواپیماهای آتش‌نشان، عملیات اطفا با سرعت و جدیت بیشتری دنبال می‌شود.» پیش‌بینی می‌شود با این اقدامات، آتش تا فردا به طور کامل مهار شود.
در میانه این بحران، کمک‌های بین‌المللی نیز در راه است. شینا انصاری از هماهنگی برای اعزام دو فروند هواپیمای اطفای حریق از ترکیه و یک فروند بالگرد خبر داد. همچنین سفارت ایران در روسیه برای استفاده از تجهیزات تخصصی این کشور در حال رایزنی است.
 
زخم بر پیکر هیرکانی
هشت هکتار از جنگل‌های هیرکانی در این آتش‌سوزی آسیب دیده‌اند. نهال‌های جوان، بوته‌ها و لایه حاصل‌خیز خاک جنگل بیشترین آسیب را دیده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که بهبود این زخم عمیق بر پیکر جنگل‌های هیرکانی سال‌ها زمان خواهد برد.
 
آتش به جان هیرکانی؛ نبردی نفس‌گیر در ارتفاعات الیت
هنوز خطر باقی است
با وجود مهار بخش عمده‌ای از آتش، خطر هنوز کاملاً برطرف نشده است. آتش زیر خاکستر می‌تواند هفته‌ها در لایه‌های عمقی خاک زنده بماند و با اولین وزش باد، دوباره زبانه بکشد. به همین دلیل نیروهای امدادی به پایش مستمر منطقه ادامه می‌دهند.
 
این فاجعه زیست‌محیطی بار دیگر بر ضرورت تجهیز ایران به سامانه‌های مدرن اطفای حریق، آموزش جوامع محلی و ایجاد سیستم‌های هشدار سریع تأکید کرد. جنگل‌های هیرکانی، این میراث ۴۰ میلیون ساله، نیازمند مراقبت بیشتری است.
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
