مجازات سنگین برای دستکاری پلاک خودرو

سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه پلاک خودرو هویت آن وسیله نقلیه می‌باشد، اعلام کرد: مخدوش کردن پلاک جرم محسوب می‌شود؛ آماری که نشان می‌دهد ۴۱۰ هزار وسیله نقلیه به علت تخلفات پلاک در پایتخت اعمال قانون شدند و بیش از ۱۰۰۰ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش تابناک؛ مهر نوشت: سرهنگ شریفی اعلام کرد: پلاک هر وسیله نقلیه اعم از موتورسیکلت، خودرو‌های سبک و سنگین، هویت و شناسنامه آن وسیله محسوب می‌شود. هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، تخلف نیست بلکه جرم محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام کرده هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد به حبس محکوم خواهد شد.

وی همچنین افزود: در صورت وقوع تخلف، جریمه اعمال می‌شود؛ اما در مواردی مانند تغییر یا مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر یا استفاده از پلاک جعلی، مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر به دلیل دستکاری پلاک به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

سرهنگ شریفی تأکید کرد: پلاک خودرو همانند کارت شناسایی و نشانه هویت مالک است و مخدوش کردن آن به معنای خدشه‌دار کردن هویت فرد محسوب می‌شود؛ اقدامی که از نظر قانون جرم تلقی می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره میزان جریمه‌های مربوط به تخلفات پلاک گفت: نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن ۴۰۰ هزار تومان، پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک و یا قرار دادن هر شیء مانع دید پلاک ۷۰۰ هزار تومان جریمه دارد.

وی خاطرنشان کرد: خودرو‌هایی که پلاک آنها دستکاری یا تغییر داده شده، توقیف و به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

وی همچنین از آمار اعمال قانون تخلفات مربوط به پلاک از ابتدای سال جاری تا به امروز در پایتخت خبر داد و گفت: اعمال قانون تخلفات پلاک ۴۱۰ هزار فقره، رفع اثر پوشش پلاک خودرو حدود ۵۸ هزار دستگاه، همچنین رفع اثر پوشش پلاک موتورسیکلت ۱۱۲ هزار دستگاه.