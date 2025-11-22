میلی صفحه خبر لوگو بالا
مجازات سنگین برای دستکاری پلاک خودرو

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: مخدوش کردن یا تغییر پلاک خودرو جرم است و علاوه بر جریمه، مجازات حبس ۶ ماه تا یک سال دارد.
مجازات سنگین برای دستکاری پلاک خودرو

سرهنگ علی‌اصغر شریفی، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر اینکه پلاک خودرو هویت آن وسیله نقلیه می‌باشد، اعلام کرد: مخدوش کردن پلاک جرم محسوب می‌شود؛ آماری که نشان می‌دهد ۴۱۰ هزار وسیله نقلیه به علت تخلفات پلاک در پایتخت اعمال قانون شدند و بیش از ۱۰۰۰ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند.

به گزارش تابناک؛ مهر نوشت: سرهنگ شریفی اعلام کرد: پلاک هر وسیله نقلیه اعم از موتورسیکلت، خودرو‌های سبک و سنگین، هویت و شناسنامه آن وسیله محسوب می‌شود. هرگونه دستکاری یا تغییر در ارقام و حروف پلاک، تخلف نیست بلکه جرم محسوب می‌شود. بر اساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی صراحتاً اعلام کرده هر کس در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر دهد و یا پلاک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاک تقلبی به کار برد به حبس محکوم خواهد شد.

وی همچنین افزود: در صورت وقوع تخلف، جریمه اعمال می‌شود؛ اما در مواردی مانند تغییر یا مخدوش کردن پلاک، الصاق پلاک وسیله نقلیه دیگر یا استفاده از پلاک جعلی، مجازات حبس از ۶ ماه تا یک سال در نظر گرفته شده است و تاکنون بیش از ۱۰۰۰ نفر به دلیل دستکاری پلاک به مراجع قضائی معرفی شده‌اند.

سرهنگ شریفی تأکید کرد: پلاک خودرو همانند کارت شناسایی و نشانه هویت مالک است و مخدوش کردن آن به معنای خدشه‌دار کردن هویت فرد محسوب می‌شود؛ اقدامی که از نظر قانون جرم تلقی می‌شود.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهور تهران بزرگ درباره میزان جریمه‌های مربوط به تخلفات پلاک گفت: نصب پلاک‌های متفرقه یا تغییر استاندارد پلاک ۳۵۰ هزار تومان، نداشتن پلاک جلو یا عقب و ناخوانا بودن آن ۴۰۰ هزار تومان، پوشاندن، دستکاری یا مخدوش کردن پلاک و یا قرار دادن هر شیء مانع دید پلاک ۷۰۰ هزار تومان جریمه دارد.

وی خاطرنشان کرد: خودرو‌هایی که پلاک آنها دستکاری یا تغییر داده شده، توقیف و به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.

وی همچنین از آمار اعمال قانون تخلفات مربوط به پلاک از ابتدای سال جاری تا به امروز در پایتخت خبر داد و گفت: اعمال قانون تخلفات پلاک ۴۱۰ هزار فقره، رفع اثر پوشش پلاک خودرو حدود ۵۸ هزار دستگاه، همچنین رفع اثر پوشش پلاک موتورسیکلت ۱۱۲ هزار دستگاه.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
4
پاسخ
پوشاندن پلاک هم باید جرم تلقی شود.البته میزان مجازاتش نباید در حد پلاک تقلبی یا مخدوشی باشد ولی جریمه 700 هزارتومانی بازدارنده نیست.موارد زیادی شاهد هستیم از جمله چسباندن چسب یا آویز کزدن لنگ از زیر صندوق، گل مالی عمدی، پوشاندن با طلق دودی روی پلاک، و.... که همگی باید جرم تلقی شود با مجازات بازدارنده.
محسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
4
پاسخ
بهترین مجازات قطع بنزین سهمیه به مدت شش ماه تا یکسال برای اولین تخلف و سه سال برای دومین تخلف است. ... با این مجازات حداقل به آلودگی هوا کمک می شود ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
3
پاسخ
هر مجازاتی تعیین بشه اجرا نشه فایده ای نداره

فعلا که خیابانها شده مثل کراچی و کلکته
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
3
پاسخ
البته انگار موتورسیکلت جز وسایل نقلیه به حساب نمیاد . . . اکثرا که گواهینامه ندارن یک طرفه و ورود ممنوع و پیاده رو هم که ارثیه پدرشونه . . . با ماسک طبی هم که پلاک میپوشونن یا لبه پلاک رو تا میزنن یا کارت ویزیت یکی از شماره های کناری پلاک رو میپوشونن . . . باز هم بگم یا کافیه ؟؟؟ از همه بد تر انگار یه قشر خاص و در عین حال دور مانده از فرهنگ اجتماعی توی این مملکت موتور سوار میشن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
2
پاسخ
توی مسیر اندیمشک تا ماهشهر زیاد هست خودروهایی که پلاک هاشونو پوشوندن به اصطلاح شوتین
پدر مردم رو درآوردن
یه مورد دیگه زنون چراغها هست
روزبروز بیشتر میشه تعدادشون هیچکسم با فروشندگانشون کاری نداره
من یه اسپری سروتاید برای آسم بچم نتونستم گیر بیارم اما تا دلتون بخادازین چراغها تو بازاره
حالا این چراغها مهمه یا دارو؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
کارمندان و کارگران که با این تورم قدرت پرداخت هزینه های ورود به طرح را ندارند واز طرفی در مجاورت طرح زندگی می کنند و برای مدرسه و مهد و ... نیاز به ورود به محدوده طرح را دارند در این شرایط سخت مجبور به خرید موتور شده اند و تعداد موتورها به شدت زیاد شده و از طرفی آمار تصادفات موتور ها و خطر تصادف برای بچه های پشت راکب موتور بسیار زیاد شده تقریبا هر هفته یک موتوری و بچه اش را می بین که تصادف کرده اند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
ترا به خدا برای جریمه چراغهای سفید وذنون کوتاهی نکنید و برخورد شدید باشد ومقطعینباشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
بهترین کار برای جلوگیری از دستکاری پلاک پلیس راه باید هرکس پلاک بنامش نبود جریمه وخودرو به پارکینگ منتقل شود با این کار هم تخلفات وهم قاچاق وهم دزدی کم میشود شدیداً برخورد شود به شرطی که اعمال قانون مقطعی نباشد مثل برخورد با چراغ سفید وذنون که حادثه خیز هستند.
