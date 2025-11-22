قیمت طلا در بازار امروز یکم آذر ۱۴۰۴

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۹۸۸ هزار تومان است.
به گزارش تابناک، قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۸۵ دلار رسیده است.
در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز شنبه اول آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده میکنید.
|
قیمت طلا امروز ۱ آذرماه ۱۴۰۴ در بازار
|
نوع طلا
|
قیمت
|
طلای ۱۸ عیار
|
۱۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان
|
طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۹۸۸ تومان
|
طلای دست دوم
|
۱۱ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان
|
مثقال طلا
|
۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
|
اونس جهانی طلا
|
۴ هزار و ۸۵ دلار