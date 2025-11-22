قیمت طلا در بازار امروز یکم آذر ۱۴۰۴

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان رسید.

قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار امروز به ۱۱ میلیون و ۲۴۲ هزار تومان رسید. همچنین قیمت هر گرم طلا ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۹۸۸ هزار تومان است.

به گزارش تابناک، قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۸ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام شده است.

قیمت اونس جهانی طلا نیز به ۴ هزار و ۸۵ دلار رسیده است.

در جدول زیر آخرین قیمت انواع طلا در بازار امروز شنبه اول آذر ماه ۱۴۰۴ را مشاهده می‌کنید.