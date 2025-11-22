داستان گرو گرفتن پیکر متوفی شایعه است

پس از انتشار خبری جنجالی درباره نگهداری پیکر متوفیان به‌دلیل بدهی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد این ادعا «کاملاً کذب» است و تحویل پیکر هیچ‌گاه منوط به مسائل مالی نبوده و نیست.

در پی انتشار ادعایی در برخی رسانه‌ها مبنی بر نگهداری پیکر بیمار فوت‌شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به دلیل عدم تسویه‌حساب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رد این موضوع اعلام کرد: تحویل پیکر متوفی هیچ‌گاه منوط به مسائل مالی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بر اساس قوانین وزارت بهداشت و مقررات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، هیچ مرکز درمانی مجاز به نگهداری یا خودداری از تحویل پیکر متوفی به دلیل مسائل مالی نیست. بیمارستان امام رضا (ع) نیز بدون استثناء تابع این قوانین است.

تمام بیماران این مرکز تحت پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی خدمات دریافت می‌کنند و در موارد خاص، واحد مددکاری و کمک‌های خیرین هزینه‌ها را پوشش می‌دهند؛ بنابراین ادعای «عدم تحویل پیکر به علت بدهی» اساساً با واقعیت سازگار نیست.

بررسی‌های داخلی نشان می‌دهد چنین موردی در بیمارستان وجود نداشته و هیچ پرونده یا سابقه مشابهی ثبت نشده است.

انتشار اخبار نادرست سبب ایجاد نگرانی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به خدمات سلامت می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی مشهد حق پیگیری حقوقی این موضوع را برای خود محفوظ می‌دارد.