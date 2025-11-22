میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

داستان گرو گرفتن پیکر متوفی شایعه است

پس از انتشار خبری جنجالی درباره نگهداری پیکر متوفیان به‌دلیل بدهی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با صدور اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد این ادعا «کاملاً کذب» است و تحویل پیکر هیچ‌گاه منوط به مسائل مالی نبوده و نیست.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۶۷
| |
543 بازدید
|
۱
داستان گرو گرفتن پیکر متوفی شایعه است

در پی انتشار ادعایی در برخی رسانه‌ها مبنی بر نگهداری پیکر بیمار فوت‌شده در بیمارستان امام رضا (ع) مشهد به دلیل عدم تسویه‌حساب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رد این موضوع اعلام کرد: تحویل پیکر متوفی هیچ‌گاه منوط به مسائل مالی نیست.

به گزارش تابناک به نقل از آنا، متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بر اساس قوانین وزارت بهداشت و مقررات دانشگاه علوم پزشکی مشهد، هیچ مرکز درمانی مجاز به نگهداری یا خودداری از تحویل پیکر متوفی به دلیل مسائل مالی نیست. بیمارستان امام رضا (ع) نیز بدون استثناء تابع این قوانین است.

تمام بیماران این مرکز تحت پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی خدمات دریافت می‌کنند و در موارد خاص، واحد مددکاری و کمک‌های خیرین هزینه‌ها را پوشش می‌دهند؛ بنابراین ادعای «عدم تحویل پیکر به علت بدهی» اساساً با واقعیت سازگار نیست.

بررسی‌های داخلی نشان می‌دهد چنین موردی در بیمارستان وجود نداشته و هیچ پرونده یا سابقه مشابهی ثبت نشده است.

انتشار اخبار نادرست سبب ایجاد نگرانی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به خدمات سلامت می‌شود و دانشگاه علوم پزشکی مشهد حق پیگیری حقوقی این موضوع را برای خود محفوظ می‌دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پیکر بیمار متوفی مرکز درمانی شایعه
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تکذیب شایعه تغییر ارز دارو
اتاق فرمان هشتگ علیه پزشکیان کجاست؟
تکذیب شایعه کشف ۷۴ جسد در سد کرج
مهاجرانی: فضای امروز رسانه‌ها جنگ تمام عیار است
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
مربوط به مسائل مالی نیست و به مسائل دیگری مربوط هست و واقعیت دارد آیا ؟
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۵ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۰ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۵ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005d0B
tabnak.ir/005d0B