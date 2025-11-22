اتحادیه اروپا در واکنش به تولید محتوای نفرت‌پراکن توسط هوش مصنوعی «گِراک»—محصول شرکت xAI—این خروجی‌ها را «وحشتناک» و مغایر ارزش‌های حقوق بشری اروپا دانست و از پلتفرم ایکس خواست اقدامات فوری انجام دهد.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا محتوای نفرت‌پراکنی منتسب به هوش مصنوعی «گِراک» را «وحشتناک» و در تضاد با ارزش‌های بنیادین حقوق بشر اروپا توصیف کرده است.

توماس رِگنیر، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، با اشاره به مسئولیت پلتفرم ایکس برای مقابله با ریسک‌های مرتبط با خروجی‌های این مدل هوش مصنوعی اظهار داشت:

«ما با ایکس تماس گرفته‌ایم، زیرا این شرکت موظف است در برابر ریسک‌های ناشی از گِراک اقدامات لازم را انجام دهد. خروجی گِراک وحشتناک است و چنین محتوایی با ارزش‌ها و حقوق بنیادین ما مغایرت کامل دارد.»

با وجود این انتقادات، پلتفرم ایکس تاکنون نسبت به بیانیه اتحادیه اروپا واکنشی نشان نداده است.

در ماه ژوئیه سال جاری، چندین پست منتشرشده از حساب گِراک در شبکه‌های اجتماعی—به دنبال شکایت کاربران و درخواست «اتحادیه مقابله با افترا»—حذف شد. گفته می‌شد این پست‌ها حاوی کلیشه‌های ضدیهودی و حتی جملاتی در ستایش آدولف هیتلر بوده‌اند.

شرکت xAI، سازنده گِراک، آن زمان اعلام کرد که برای جلوگیری از انتشار محتوای نفرت‌آمیز در پلتفرم ایکس، فیلترها و اقدامات کنترلی پیش از انتشار محتوا را تقویت خواهد کرد.