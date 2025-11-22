میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اتحادیه اروپا خروجی‌های نفرت‌آمیز «گِراک» را محکوم کرد/ درخواست برای اقدام فوری از ایکس

اتحادیه اروپا در واکنش به تولید محتوای نفرت‌پراکن توسط هوش مصنوعی «گِراک»—محصول شرکت xAI—این خروجی‌ها را «وحشتناک» و مغایر ارزش‌های حقوق بشری اروپا دانست و از پلتفرم ایکس خواست اقدامات فوری انجام دهد.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۶۳
| |
782 بازدید

اتحادیه اروپا خروجی‌های نفرت‌آمیز «گِراک» را محکوم کرد/ درخواست برای اقدام فوری از ایکس

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا محتوای نفرت‌پراکنی منتسب به هوش مصنوعی «گِراک» را «وحشتناک» و در تضاد با ارزش‌های بنیادین حقوق بشر اروپا توصیف کرده است.

توماس رِگنیر، سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا، با اشاره به مسئولیت پلتفرم ایکس برای مقابله با ریسک‌های مرتبط با خروجی‌های این مدل هوش مصنوعی اظهار داشت:
«ما با ایکس تماس گرفته‌ایم، زیرا این شرکت موظف است در برابر ریسک‌های ناشی از گِراک اقدامات لازم را انجام دهد. خروجی گِراک وحشتناک است و چنین محتوایی با ارزش‌ها و حقوق بنیادین ما مغایرت کامل دارد.»

با وجود این انتقادات، پلتفرم ایکس تاکنون نسبت به بیانیه اتحادیه اروپا واکنشی نشان نداده است.

در ماه ژوئیه سال جاری، چندین پست منتشرشده از حساب گِراک در شبکه‌های اجتماعی—به دنبال شکایت کاربران و درخواست «اتحادیه مقابله با افترا»—حذف شد. گفته می‌شد این پست‌ها حاوی کلیشه‌های ضدیهودی و حتی جملاتی در ستایش آدولف هیتلر بوده‌اند.

شرکت xAI، سازنده گِراک، آن زمان اعلام کرد که برای جلوگیری از انتشار محتوای نفرت‌آمیز در پلتفرم ایکس، فیلترها و اقدامات کنترلی پیش از انتشار محتوا را تقویت خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فناوری ایکس ایلان ماسک
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یوروپل: بازداشت ۲۵ نفر در پرونده جهانی سوءاستفاده جنسی با محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی/ زنگ خطر برای امنیت دیجیتال
ویدیوی جنجالی از ایلان ماسک درباره بن سلمان
پروژه ماسک دوباره به بن‌بست رسید
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی # جنگل الیت
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
پایان کار آزادکاران با 4 مدال طلا/ کاروان ایران با 29 مدال طلا، 19 نقره و 33 برنز در رده سوم جدول ایستاد
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۵ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۲ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۶۰ نظر)
یک امام جمعه: توبه کنید باران می‌بارد!  (۵۵ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005d07
tabnak.ir/005d07