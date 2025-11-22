نسخه سوم استارشیپ پیش از پرتاب منفجر شد

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، بهنظر میرسد نسخه سوم موشک «استارشیپ» برای رسیدن به مرحله پرتاب، نیازمند کار و آزمایشهای بیشتری باشد. جدیدترین مدل این سامانه پرتاب فوقسنگین که اسپیسایکس اخیراً رونمایی کرده، پیش از آغاز پرواز آزمایشی بعدی باید چندین مرحله آزمون را پشت سر بگذارد.
اسپیسایکس روز پنجشنبه ۲۰ نوامبر اعلام کرد که تقویتکننده شماره ۱۸ «سوپر هِوی»—مرحله اول نسخه سوم استارشیپ—برای انجام نخستین دور آزمایشها در تأسیسات استاربیس واقع در جنوب تگزاس آماده شده است. این نسخه قرار بود مسیر موفقیت نسخه دوم را ادامه دهد؛ مدلی که پس از یک سال توسعه، توانست در ماههای اوت و اکتبر امسال دو پرواز آزمایشی موفق را به ثبت برساند.
با این حال، نسخه جدید نیز از چالشها بینصیب نمانده است. اسپیسایکس در توضیح رسمی خود اعلام کرده بود که نخستین آزمایشها شامل بررسی سیستمهای بازطراحیشده پیشران و ارزیابی استحکام ساختاری تقویتکننده خواهد بود. اما صبح جمعه ۲۱ نوامبر، نشانههایی از آسیب جدی در این وسیله مشاهده شد.
«Starship Gazer»، کاربری که سالها روند توسعه استارشیپ را مستندسازی کرده است، تصویری را منتشر کرد که در آن بخش پایینی تقویتکننده ۱۸ مانند یک قوطی فلزی مچالهشده دیده میشد. او گزارش داد که بخش زیادی از مخزن اکسیژن مایع دچار خسارت شده است.
به نظر میرسد آزمایش فشار و یکپارچگی ساختاری، بهدرستی برخی ضعفها و نقصهای احتمالی را آشکار کرده است. با این حال، اسپیسایکس میگوید برای نتیجهگیری هنوز زود است.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: «تقویتکننده ۱۸ در جریان آزمایش فشار سیستم گاز—که پیش از آزمون اثبات ساختاری انجام میشود—با یک ناهنجاری روبهرو شد. هیچ پیشرانهای در مخازن وجود نداشت و موتورها نیز نصب نشده بودند.» اسپیسایکس تأکید کرد که هیچکس آسیب ندیده، زیرا در چنین آزمایشهایی محدوده ایمنی برای پرسنل رعایت میشود. محل آزمایش همچنان بسته است و تیم فنی در حال آمادهسازی برای ورود ایمن و آغاز بررسی علت حادثه است.