میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

چرا سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی پزشکیان سوختند؟!

از همه این 47 سال پس از انقلاب بگذریم و به همین حدود یک‌سال‌ونیم گذشته نگاه کنیم که چقدر عجیب، سرمایه اجتماعی ناچیزی را که از انتخابات 1403 حاصل شده بود، سوزاندیم؛ سرمایه‌ای لاغر و نحیف که گویی ذره‌ای برای‌مان بود و نبودش اهمیت نداشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۵۶
| |
441 بازدید
|
۵

چرا سرمایه‌های اجتماعی و سیاسی پزشکیان سوختند؟!

به گزارش تابناک به نقل از شرق؛ آنچه رخ داد،  بی‌توجهی به سرمایه اجتماعی از سوی رئیس‌جمهور بود.

کار سیاسی، یک کار فردی نیست که بتوان بی عِده و عُده آن را به سرمنزل مقصود رساند. اگر انصاف داشته باشیم و بخواهیم منصفانه قضاوت کنیم، جناب پزشکیان، با وجود سال‌ها حضور در عرصه سیاسی کشور به‌عنوان نماینده مجلس، هیچ‌ وقت یک فرد سیاسی شاخص نبود و بیشتر فردی صادق و به تعبیر عامیانه «بی‌شیله‌وپیله» بود و اتفاقا همین صداقت بود که جماعتی را به هواداری از او در انتخابات تهییج کرد و وقتی به قدرت رسید اما  فاقد یک مجموعه سیاسی پشتیبان بود و خودش بود و پسرش و حالا گیرم چند نفر از دوستان و رفقا، بدون داشتن هیچ ذهنیت تئوریک منسجمی برای اداره کشور و بدون ساختار تشکیلاتی و سیاسی.

البته به حسب ضرورت‌هایی که دلسوزان کشور با آن روبه‌رو بودند، اصلاح‌طلبان در انتخابات از او حمایت کردند و تمام‌قد پشت او درآمدند، ولی خود جناب پزشکیان و همان چند رفیق و دوستی که با خود آورده بود، مدام از این گفتند که پزشکیان وامدار اصلاح‌طلبان نیست و گویی برای همین بود که وقتی خواست کابینه خود را ببندد، اتفاقا برخی از کسانی که تقابل با اصلاح‌طلبی و با خود او داشتند، در اولویت قرار داد و آن‌قدر بر آن اصرار کرد که یک به یک، یا خود اصلاح‌طلبان از گرد او پراکنده شدند یا به ترفندی، دیگران، آنها را پراکنده کردند. اما موضوع این است که اگر اصلاح‌طلبان از او حمایت کردند، طرف مقابل نه‌تنها حمایتی نکرد، بلکه او را غاصب آن جایگاهی می‌دانند که در انتخابات و با رأی مردم از دست دادند و هرچه رئیس‌جمهور بیشتر به آنان روی می‌آورد، آنها بیشتر بر سر راهش مانع می‌گذارند.

حالا یک‌سال‌ونیم بعد از انتخابات؛ پزشکیان، هم سرمایه اجتماعی نحیف حاصل از انتخابات را از دست داده، هم یک به یک، همراهانی مانند طیب‌نیا و آذری‌جهرمی و ظریف و... را به کنار نهاده و هم به‌صراحت عقبه سیاسی و تشکیلاتی اصلاح‌طلبان را از خود ناامید کرده و... .

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان سرمایه های اجتماعی اصلاح طلبان آذری جهرمی محمدجواد ظریف خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یک تیر و چند نشان جواد ظریف با استعفاء
ظریف دیگر باز نمی‌گردد!
واکنش به انتصاب ظریف در دولت پزشکیان
ظریف از دولت پزشکیان رفت/استعفا یا برکناری؟/ توضیحات ظریف درباره استعفایش/دولت پزشکیان بدون ظریف چه خواهد کرد؟
ژست جالب دست دادن ظریف و پزشکیان
اولین عکس از ظریف بعد از بازگشت به دولت
روزنامه جوان: تهدیدکنندگان پزشکیان، نان‌خوران دولتند!
واکاوی نگاه پزشکیان به نظم جهانی؛ پیام به کدام «جهان جدید»؟
واکنش آذری جهرمی به توهین صداوسیما به روحانی و ظریف
پزشکیان: اگر رای ندهید که اینها قوی‌ تر می‌ شوند
تابعیت دوگانه؛ بازیگران پشت پرده فراتر از ظریف و قالیباف!
پزشکیان: ظریف را هم آمریکا تحریم کرد، هم خودی‌ها!
نظام سلطه به دنبال کاهش سرمایه‌های اجتماعی است
هوشمندانه‌ترین انتخاب پزشکیان: نادیده گرفتن تندروها
پیام تسلیت رئیس جمهور به ظریف
ناراحتی رئیس جمهور از برکناری ظریف
واکنش آذری جهرمی به استعفای ظریف
پزشکیان: آقای ظریف اکنون به عنوان مشاور فعالیت می‌کند
بازی خطرناک ظریف با امنیت ملی 
کمیته‌های تشکیل کابینه پزشکیان به ریاست ظریف
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۴
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
6
پاسخ
رییس جمهور یک تدارکاتچی بیش نیست !
همه دولت ها همین بودن
خابناک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
10
1
پاسخ
او در میان مردم و تمام قشرها همچنان محبوب است. سفسطه نکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
4
8
پاسخ
از اولشم سرمایه قابل اتکایی نداشت...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
6
پاسخ
پزشکیان وعدهایی به مردم داد که از همان ابتدا می دانست نمی تواند به آنها عمل کند سال وزارت و نماینده مجلس بودن دیگر مسئولیت ها این تجربه را به او می داد تنها کاری که خوب انجام داده و انجام خواهد داد افزایش شدید قیمت ها و مالیات ها و فشار به مرد است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
4
پاسخ
نسوختن
نقره داغ شدن !
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۱ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
مهریه حق زن نیست!/ زوایای عجیب قانون ایرانی به روایت استاد دانشگاه مون‌پلیه  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005d00
tabnak.ir/005d00