میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

حضور همسر عراقچی شبیه اینفلوئنسرهاست!

شکل حضور رسانه‌ای همسر وزیر بیشتر شبیه اینفلوئنسرهای اینستاگرامی است تا همسر یک دیپلمات که می‌خواهد فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و... داشته باشد و همین برای دستگاه دیپلماسی کشور حاشیه‌ساز شده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۵۱
| |
2185 بازدید
|
۵
حضور همسر عراقچی شبیه اینفلوئنسرهاست!

تصاویر بازارچه خیریه وزارت امورخارجه همان نقطه‌ای بود که توجه‌ بسیاری از کانال‌های خبری را به‌خود جلب کرد و باز هم همسر وزیر امورخارجه در مرکز توجه قرار گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، هرچند بخت یار بود و این بار فقط ماجرا به انتشار تصاویر همسر عراقچی در این بازارچه محدود شد و هنوز حاشیه چندانی به همراه نداشته است اما این سؤال در ذهن شکل گرفته که چرا پس از حاشیه‌های ایجاد شده برای وزارت امورخارجه که به‌دلیل فعالیت‌های همسر وزیر و تلاش او برای دیده‌شدن رخ داده است، باز هم اصراری برای حضور پررنگ زندگی شخصی او در فضای مجازی و گزارش‌های تصویری وجود دارد؟

این دل‌نگرانی به این معنا نیست که یک زن از فضای جامعه حذف شود اما باید به این ابهام پاسخ داد که چرا از فرصت‌طلبی برخی چهره‌های به‌اصطلاح منتقد برای حاشیه‌سازی درس گرفته نمی‌شود؟ برای درک این نگرانی شاید بهتر باشد مروری بر اتفاقات ساده‌ای داشت که در ماه‌های اخیر و درست در روزهایی که این وزارتخانه مسئول پیگیری ماموریت‌هایی مهم بود، تبدیل به پاشنه‌آشیل عباس عراقچی و وزارت امور خارجه شدند.

اولین حاشیه به یک سال پیش بازمی‌گردد که عباس عراقچی برای حضور در بازارچه خیریه وزارت امورخارجه شرکت کرده بود و تصویر آقای وزیر در کنار همسرش، به عرصه‌ای برای «ترور شخصیت» عراقچی تبدیل شد.

پس از این حضور، دومین حاشیه شکل گرفت و مربوط به اکانت اینستاگرامی فردی دیگر بود که برخی آن را به‌دروغ با نام آرزو احمدوند همسر وزیر امورخارجه گره زدند. این موضوع موجب شد تا محمدحسین رنجبران که در آن زمان مشاور وزیر امورخارجه بود، در توییتی به این حاشیه‌ها واکنش نشان دهد: «هیچ‌کدام از اعضای خانواده وزیر خارجه صفحه‌ای در فضای مجازی ندارند. خانم‌احمدوند خانه‌دار است و در هیچ کجا شاغل نیست.»

سومین حاشیه هم پس از انتشار عکس تولد دختر خردسال وزیر امورخارجه در کنار همسرش رخ داد و برخی با ایرادهایی دست به نقدهای عجیب زدند.

در نهایت اینکه شکل حضور رسانه‌ای همسر وزیر بیشتر شبیه اینفلوئنسرهای اینستاگرامی است تا همسر یک دیپلمات که می‌خواهد فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و... داشته باشد و همین برای دستگاه دیپلماسی کشور حاشیه‌ساز شده است.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
همسر عراقچی بازارچه دیپلماتیک اینفلوئنسر دیپلمات خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
احتمال آزادی دیپلمات ربوده‌شده در یمن
عکس: بازارچه دیپلماتیک وزارت امور خارجه
چرا عراقچی نمی تواند و نباید با یک فعال سیاسی مناظره کند؟
قتل دومین اینفلوئنسر زن در مقابل دوربین
درآمدجورجینا رودریگز از اینستاگرام چقدر است؟
ماجرای دفترچه اینفلوینسر‌های ایرانی چیست؟
حمله مالیات به فوتبالیست‌های پردرآمد اینستاگرام
ازدواج اینفلوئنسر ۳۵ساله با پسر همسرسابقش!
قتل اینفلوئنسر زن معروف در پخش زنده
در پشت پرده پیج‌های کودک‌اینفلوئنسر چه می‌گذرد؟
دستگیری یکی از عوامل ترور دیپلمات ایرانی
هوس‌بازی وزیر فرهنگ، کابینه ایتالیا را به بحران کشاند
سوگواری جدید: پاشو ببین بازدیدمون چقدر شده! + عکس
واکنش تند اروپا به اسرائیل برای تیراندازی به دیپلمات‌ها
شرط عجیب گوگل برای اینفلوئنسرها
چیزهایی که نباید در ماشین ظرف‌شویی قرار دهید
۲۰ اینفلوئنسر اینستاگرامی به ایران می آیند
تبلیغات اینفلوئنسرها در اینستاگرام محدود می‌شود
استعفای گسترده دیپلمات های لیبی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
29
پاسخ
غم نان شب دارن یا غم اجاره خونه ؟!!!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
گل گفتي
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
22
پاسخ
درآمد دلاری هر روزه و هر لحظه ای جز خنده و چی داره
مجید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
3
پاسخ
پنیر گران شد شیر گران شد آب نداریم هوا آلوده است و......
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
1
6
پاسخ
درامد دلاری چه میکنه
نه مثل مای بدبخت با درامد ریالی
برچسب منتخب
# جنگ ایران و اسرائیل # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # تابناک ورزشی
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۱ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
مهریه حق زن نیست!/ زوایای عجیب قانون ایرانی به روایت استاد دانشگاه مون‌پلیه  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005czv
tabnak.ir/005czv