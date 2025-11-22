حضور همسر عراقچی شبیه اینفلوئنسرهاست!

تصاویر بازارچه خیریه وزارت امورخارجه همان نقطهای بود که توجه بسیاری از کانالهای خبری را بهخود جلب کرد و باز هم همسر وزیر امورخارجه در مرکز توجه قرار گرفت.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، هرچند بخت یار بود و این بار فقط ماجرا به انتشار تصاویر همسر عراقچی در این بازارچه محدود شد و هنوز حاشیه چندانی به همراه نداشته است اما این سؤال در ذهن شکل گرفته که چرا پس از حاشیههای ایجاد شده برای وزارت امورخارجه که بهدلیل فعالیتهای همسر وزیر و تلاش او برای دیدهشدن رخ داده است، باز هم اصراری برای حضور پررنگ زندگی شخصی او در فضای مجازی و گزارشهای تصویری وجود دارد؟
این دلنگرانی به این معنا نیست که یک زن از فضای جامعه حذف شود اما باید به این ابهام پاسخ داد که چرا از فرصتطلبی برخی چهرههای بهاصطلاح منتقد برای حاشیهسازی درس گرفته نمیشود؟ برای درک این نگرانی شاید بهتر باشد مروری بر اتفاقات سادهای داشت که در ماههای اخیر و درست در روزهایی که این وزارتخانه مسئول پیگیری ماموریتهایی مهم بود، تبدیل به پاشنهآشیل عباس عراقچی و وزارت امور خارجه شدند.
اولین حاشیه به یک سال پیش بازمیگردد که عباس عراقچی برای حضور در بازارچه خیریه وزارت امورخارجه شرکت کرده بود و تصویر آقای وزیر در کنار همسرش، به عرصهای برای «ترور شخصیت» عراقچی تبدیل شد.
پس از این حضور، دومین حاشیه شکل گرفت و مربوط به اکانت اینستاگرامی فردی دیگر بود که برخی آن را بهدروغ با نام آرزو احمدوند همسر وزیر امورخارجه گره زدند. این موضوع موجب شد تا محمدحسین رنجبران که در آن زمان مشاور وزیر امورخارجه بود، در توییتی به این حاشیهها واکنش نشان دهد: «هیچکدام از اعضای خانواده وزیر خارجه صفحهای در فضای مجازی ندارند. خانماحمدوند خانهدار است و در هیچ کجا شاغل نیست.»
سومین حاشیه هم پس از انتشار عکس تولد دختر خردسال وزیر امورخارجه در کنار همسرش رخ داد و برخی با ایرادهایی دست به نقدهای عجیب زدند.
در نهایت اینکه شکل حضور رسانهای همسر وزیر بیشتر شبیه اینفلوئنسرهای اینستاگرامی است تا همسر یک دیپلمات که میخواهد فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و... داشته باشد و همین برای دستگاه دیپلماسی کشور حاشیهساز شده است.