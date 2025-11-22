میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

فرش‌های حرم حضرت عباس (ع) تعویض شد

فرش‌های آبی حرم حضرت عباس علیه‌السلام که ۲ سال قبل در این آستان پَهن شده بود، امروز جمع‌آوری و حرم سقای دشت کربلا با فرش‌های جدید قرمز مفروش شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۵۴۴
| |
1130 بازدید
|
۱
فرش‌های حرم حضرت عباس (ع) تعویض شد

گروه حج و زیارت خبرگزاری فارس؛ فرش‌های آبی حرم حضرت عباس علیه‌السلام با فرش‌های قرمز تعویض شد. یکی از خادمان این آستان شیخ حامد می‌گوید که «این اقدام برای نوسازی و رعایت نظافت بیشتر انجام شده است.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرش‌های آبی حرم حضرت عباس از ۲ سال گذشته در این آستان پَهن شد که با توجه به نداشتن هم‌خوانی در رنگ با حرم، مورد انتقاد برخی قرار گرفت.

بر همین اساس خادمان این آستان امروز در آخرین روز آبان برای ساعاتی بخش‌هایی از حرم را بسته و فرش‌های جدید را پَهن کردند. 

البته در روزهای گذشته نیز شایعاتی درباره جمع‌آوری فرش‌های حرم به دستور آیت‌الله سیستانی منعکس شد که یکی از مسئولان این آستان می‌گوید که «این اقدام اصلا ربطی به شایعات ندارد و فرش‌های قبلی در جای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فرش آیت الله سیستانی کربلا حرم حضرت عباس
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شتشوی حرم حضرت عباس(ع)
تصاویری از هلال ماه رمضان بر فراز حرم حضرت عباس(ع)
مراسم یوم العباس در حرم حضرت ابوالفضل العباس
عکس:آثار گلوله باران گنبد حرم حضرت عباس(ع) توسط بعثی ها
سیاه پوش شدن حرم حضرت عباس(ع)
تصویری زیبا و کم‌نظیر از هوای مه آلود بین الحرمین
گل آرایی حرم مطهر حضرت عباس(ع)
حال و هوای کربلا در آستانه میلاد پیامبر (ص)
تصاویر: جریان آب در زیر حرم حضرت عباس(س)
حرم حضرت عباس(ع) در ایام عید فطر
افزايش 40 ميليون دلاري صادرات فرش
تا می​توانید فرش​هایتان را نشویید!
گنبد حرم حضرت ابوالفضل(ع) از بالا
موضع آیت الله سیستانی درباره طرح آشتی ملی
نظر آیت‌الله سیستانی درباره اختلاط اینترنتی
عکس: آمار رسمی از تعداد زائران کربلا در ایام اربعین
مرگبارترین باکتری‌ها در فرش زندگی می‌کنند
تصویری کم‌نظیر از صبح برفی در حرم حضرت عباس (ع)
تصویر شهید سلیمانی در حرم حضرت عباس(ع)
فرش هوشمند مخصوص تناسب اندام
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۱
0
0
پاسخ
یعنی نمازهایی که روی این فرشها خوانده شده بود همگی باطل بودند؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
مدارس کدام استانها تعطیل شد؟
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
شکایت تعدادی از وکلا به کمیسیون نظارت بر رفتار نمایندگان از مواضع غیرمعمول حجت الاسلام نقدعلی
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
​دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
۳ گزینهٔ اصلی نخست‌وزیری عراق مشخص شدند
نتانیاهو: چراغ‌سبز ترامپ برای حمله به ایران مهم نیست
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
حسن روحانی حیثیت نظام را به حراج گذاشت/ ما باید رسماً از برجام خارج شویم /از ظریفِ سیاسی‌شده می‌ترسم!  (۱۰۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۳ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۸۰ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۷۱ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
مهریه حق زن نیست!/ زوایای عجیب قانون ایرانی به روایت استاد دانشگاه مون‌پلیه  (۵۱ نظر)
tabnak.ir/005czo
tabnak.ir/005czo