فرش‌های آبی حرم حضرت عباس علیه‌السلام که ۲ سال قبل در این آستان پَهن شده بود، امروز جمع‌آوری و حرم سقای دشت کربلا با فرش‌های جدید قرمز مفروش شد.

گروه حج و زیارت خبرگزاری فارس؛ فرش‌های آبی حرم حضرت عباس علیه‌السلام با فرش‌های قرمز تعویض شد. یکی از خادمان این آستان شیخ حامد می‌گوید که «این اقدام برای نوسازی و رعایت نظافت بیشتر انجام شده است.»

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ فرش‌های آبی حرم حضرت عباس از ۲ سال گذشته در این آستان پَهن شد که با توجه به نداشتن هم‌خوانی در رنگ با حرم، مورد انتقاد برخی قرار گرفت.

بر همین اساس خادمان این آستان امروز در آخرین روز آبان برای ساعاتی بخش‌هایی از حرم را بسته و فرش‌های جدید را پَهن کردند.

البته در روزهای گذشته نیز شایعاتی درباره جمع‌آوری فرش‌های حرم به دستور آیت‌الله سیستانی منعکس شد که یکی از مسئولان این آستان می‌گوید که «این اقدام اصلا ربطی به شایعات ندارد و فرش‌های قبلی در جای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.»