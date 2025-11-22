در پی وقوع سه فقره موبایل‌قاپی در محدوده خیابان فرشته تهران، مأموران عملیات کلانتری ۱۰۱ تجریش با سرعت عمل بالا موفق شدند سارق را در همان روز سرقت‌ها شناسایی و دستگیر کنند.

زورگیری و سرقت به‌خاطر مخارج بالای دوست دختر!

به گزار تابناک، رکنا در خبری نوشت:سارق جوان که ۲۳ سال دارد و ۸ سال است که ماری جوانا مصرف می‌کند، ادعا دارد برای مخارج زیاد دوست دخترش دست به سرقت زده است.

ـ چند سال داری؟

۲۳ سال.

ـ چند بار سرقت انجام داده‌ای؟

یک‌بار انجام داده بودم، ولی قبلاً هم سه چهار بار به خاطر دوستام و هیجان سرقت این کار را کرده بودم. می‌گفتند هیجانش زیاد است.

ـ چرا دوباره بعد از آزادی از زندان سرقت کردی؟

دو سه ماه پیش آزاد شدم. پول‌هایم تمام شده بود. خرج دوست‌دخترم زیاد بود. تصمیم گرفتم چندتا گوشی بزنم تا خرجش را بدهم.

ـ چطور دستگیر شدی؟

هنوز وسط خیابان بودم که دستگیر شدم. همان‌جا بازداشتم کردند. گوشی‌ها هم همراهم بود.

ـ لباس‌هایی که همراهت بود، برای چه استفاده می‌کردی؟

برای این‌که کسی مرا نشناسد، بعد هر سرقت لباس‌هایم را عوض می‌کردم.

ـ دوست‌دخترت از ماجرا خبر دارد؟

نه. اگر بفهمند قطعاً رابطه را ادامه نمی‌دهند. خانواده‌اش هم اجازه نمی‌دهند.

ـ مصرف مواد داری؟

بله. برای مشکل اعصابم قرص می‌خورم. گل هم مصرف می‌کنم. ۸ سال است گل مصرف می‌کنم و ۴ـ۵ سال است کلوزاپین می‌خورم.