به گزارش تابناک به نقل از خراسان؛ این پیام، با سرعت انتشار کمنظیر و تعابیری سرشار از رحمت و تسکین، در فضایی صادر شد که واکنشهای شبکههای اجتماعی رنگوبوی دیگری داشت. همین تفاوت، معنای اخلاقی پیام را برجسته میکند.
و اما درسی که از این پیام میفهمیم:
سال ۸۸ بود. جمعیت زیادی در حسینیه امام خمینی جمع شده بودند تا سخنان رهبرانقلاب را درباره حوادث آن روزها بشنوند. در بخشی از سخنرانی، جماعتی از حاضران شروع کردند به شعار علیه سران فتنه. در همان لحظه رهبرانقلاب تذکر دادند. بعدتر نیز برهم زدن جلسه سخنرانی مرحوم هاشمی، یا برهم زدن سخنان علی لاریجانی در قم و سیدحسن خمینی در سالگرد ارتحال امام، مورد تذکر جدی رهبرانقلاب قرار گرفت. فرمودند: «اینکه عدهای برخی را ضدولایت و ضدبصیرت بنامند و شعار بدهند، اقدامی غلط است و بنده کاملاً مخالف این کارها هستم، کسانی که راه میافتند و شعار میدهند اگر واقعاً حزباللهی و مؤمن هستند، بدانند این کارها به ضرر کشور و خلاف شرع است.»
این ماجرا را همینجا نگه دارید تا جلوتر برویم.رهبرانقلاب بارها درباره ریختن آبروی دیگران تذکر دادهاند. جالب اینکه دو مرتبه این تذکر را خطاب به دستگاه قضایی بیان کردند؛ یعنی حتی دستگاه قضایی نیز حق ندارد در جریان رسیدگی، آبروی متهم را رسانهای کند. و حتی فراتر از آن فرمودند که بعد از روشن شدن خطا نیز ضرورتی ندارد حکم منتشر شود، مگر مصلحت بالاتری وجود داشته باشد، چراکه خانواده محکوم نباید هزینه خطای او را بپردازند. این، همان سبک عدالتخواهی و مطالبهگری همراه با مراقبت از آبروی افراد است.موارد دیگری هم از نگاه اخلاقی رهبرانقلاب حتا در جزئیات امور سیاسی وجود دارد که آنها نیز شیرین و آموزنده است.
وقتی برای آیتا... هاشمی نماز میّت خوانده شد، ایشان به مجری فرمودند «بگو همه بخوانند» و این تذکر از بلندگو پخش شد. بسیاری آن رفتار را علاوه بر ملاحظات فقهی، نشانهای از مرام و معرفت نسبت به رفیق دیرین دانستند.وقتی آقای پزشکیان در سخنرانی خود در حسینیه امام خمینی(ره) دچار سهو لسان شد و عدهای همین موضوع را دست گرفتند، رهبرانقلاب پس از سخنان رئیسجمهور برخلاف فضای رایج، از فصاحت و بیان ایشان تقدیر کردند.
آیتا... منتظری که از دنیا رفت، پیام تسلیت رهبرانقلاب بسیاری را شگفتزده کرد؛ هم اصل پیام و هم تعابیر بلندی که درباره ایشان داشتند. مرحوم را با عنوان «آیتالله» خطاب کردند و فرمودند مجاهدات زیادی در کنار نهضت امام داشتند.در ماجرای افشاگری احمدینژاد در مجلس، آن روزی که به «یک شنبه سیاه» معروف شد، رهبرانقلاب صریحاً فرمودند اقدام رئیسجمهور وقت هم خلاف شرع، هم خلاف قانون، هم خلاف اخلاق و هم تضییع حقوق اساسی مردم است.
حرف تمام است.
از این خطوط درس میفهمیم؛ حتی از یک پیام تسلیت ساده. درس اخلاق، درس مرام و معرفت، درس بزرگمنشی و جوانمردی. عدالتخواهی، به تعبیر شهید مطهری، هدف میانی برای رشد و تعالی انسانی است. مطالبهگری و عدالتخواهی اگر همراه با معنویت و عقلانیت نشود، خودش ظلم اکبر است.من از پیام تسلیت رهبرانقلاب، تذکر میفهمم برای این روزهای ما در شبکههای اجتماعی. خدا رحمت کند مرحوم آیتالله فاطمینیا را؛ بالای منبر روایت میخواندند و میفرمودند ظلم به دیگران از گناهانی است که در همین دنیا تقاص دارد و بسیار سخت بخشیده میشود.خلاصه، باید خیلی مراقبت کنیم.