واکنش دیپلماتیک عراقچی به اظهارات همتای لبنانی

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم: وزیر خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات همتای لبنانی خود تاکید کرد که ایران در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کند، اما از هرگفتگویی برای پیشبرد روابط دوجانبه استقبال می‌کند.

سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه به دعوت وزیر خارجه لبنان برای مذاکره پاسخ داده است که بر اساس آنچه در کانال تلگرامی اش آمده، وی گفته است: دوست عزیزم یوسف رجی وزیر خارجه لبنان در مصاحبه با ام‌تی‌وی لبنان، از من برای مذاکره دعوت کرده است.

عراقچی خاطر نشان کرد: ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم؛ اما از هر گونه گفتگو با هدف پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال می‌کنیم.

وی تصریح کرد: احتیاجی به کشور ثالث نیست. از همکارم یوسف برای سفر به تهران دعوت می‌کنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود، با کمال میل می‌پذیرم.