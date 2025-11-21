میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعتراض خانواده یک آهنگساز به «مهران مدیری»

شما بدون کسب کوچک‌ترین اجازه از خانواده گرامی زنده‌یاد استاد محمد حیدری، اثری را که بخشی از حافظه جمعی مردم ایران است، با کیفیتی ضعیف، آشفته و در تضاد با شأن موسیقایی این اثر، منتشر کرده‌اید
به گزارش تابناک به  نقل از کیهان، بنیاد محمد حیدری در یک بیانیه رسمی به اجرای آثاری از  این خواننده در کنسرت مهران مدیری در دوبی واکنش نشان داد. 
در متن این بیانیه، با انتقاد از اجرای غیرمجاز و فاقد مشروعیتِ ترانه «سوغاتی» ساخته‌ محمد حیدری، توسط مهران مدیری‌، تصریح شده است: این اقدام نه‌تنها از منظر اخلاقی و هنری مردود است، بلکه از نظر حقوقی نیز مصداق تعدّی آشکار به حقوق معنوی و مادی خالق اثر و خانواده ایشان محسوب می‌شود. در این بیانه خطاب به مهران مدیری آمده است: آقای مدیری؛ شما بدون کسب کوچک‌ترین اجازه از خانواده گرامی زنده‌یاد استاد محمد حیدری، اثری را که بخشی از حافظه جمعی مردم ایران است، با کیفیتی ضعیف، آشفته و در تضاد با شأن موسیقایی این اثر، منتشر کرده‌اید. این نخستین بار نیست و تکرار این رفتار تأسف‌بار نشان می‌دهد که فقر هنری، بی‌اعتنایی به حقوق مؤلف، و نادیده‌گرفتن اصول اخلاق حرفه‌ای‌، شما را به چنین تخلفی واداشته است.

 
