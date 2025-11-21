میلی صفحه خبر لوگو بالا
برگزاری مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه با حضور رهبر انقلاب

اولین شب مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها در حسینیه امام خمینی رحمةالله‌علیه برگزار شد
برگزاری مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه با حضور رهبر انقلاب

 
 
به گزارش تابناک، اولین شب از مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه‌زهرا سلام‌الله علیها، امشب (جمعه شب) با حضور رهبر انقلاب اسلامی و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.
 
 در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین رحیم شرفی در سخنانی با استناد به آیات قران، به تبیین برنامه و اهداف  دشمن در جامعه اسلامی پرداخت و گفت: «تفرقه و اختلاف»، «نفوذ»، «ایجاد تردید و شبهه» و «تحریم اقتصادی» از جمله مواردی است که همواره دشمنان دین تلاش کرده‌اند با استفاده از آنها مقاومت و ایستادگی جامعه اسلامی را بشکنند؛ لذا باید در مقابل اهداف دشمن هوشیار بود.
 
در این مراسم همچنین آقای سعید حدادیان در رثای حضرت زهرا (س) به مرثیه خوانی و مداحی پرداخت.
 
لحظاتی از آغاز مراسم اولین شب عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها با حضور اقشار مختلف مردم و رهبر انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی رحمةالله‌علیه
