واکنش شهرداری ارومیه به تصویر پرحاشیه از سعدی

به گزارش تابناک، در پی انتشار تصاویر مربوط به نصب داربست روی تندیس سعدی، شاعر و نویسنده برجسته ایرانی در ارومیه و بازتاب گسترده آن در افکار عمومی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه با صدور اطلاعیهای به این موضوع واکنش نشان داد.
در متن این اطلاعیه آمده است:
با عوامل نصب داربست بر روی تندیس سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی طبق مقررات برخورد لازم انجام خواهد شد.
با توجه به انعکاس تصاویر مربوط به نصب داربست بر روی تندیس سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی و نگرانی ایجاد شده در میان افکار عمومی، ضمن قدردانی از دقت و حساسیت رسانهها و شهروندان عزیز، به اطلاع میرساند: فرآیند نصب بنرهای ایام فاطمیه توسط پیمانکار طرف قرارداد انجام شده و متأسفانه این اقدام بدون هماهنگی لازم با واحد نظارت و برخلاف ضوابط مورد تأیید سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه صورت گرفته است.
بلافاصله پس از اطلاع، دستور جمعآوری سازه و اصلاح محل نصب صادر شد و بررسی تخلف پیمانکار در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است با عوامل و مسئولان این قصور برخورد لازم طبق مقررات انجام خواهد شد.
در عین حال یادآوری میکنیم که همکاران سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، بهویژه در ایام مناسبتی، شبانهروز در تلاشاند تا امور شهری با کمترین خطا و بیشترین کیفیت انجام شود و انتظار میرود که در کنار نقدهای سازنده، زحمات این عزیزان نیز دیده شود.
روابط عمومی این سازمان با آغوش باز پذیرای نظرات و تذکرات شهروندان و رسانههاست و تلاش میکند با شفافیت کامل، مانع تکرار چنین خطاهایی شود.
انتشار تصاویری از نصب دو بنر شهری که در آن از پیکرهی تندیس سعدی در یکی از فلکه های شهر ارومیه بهعنوان تکیهگاه داربست استفاده شده بود، با واکنشهایی در میان شهروندان و فعالان فرهنگی همراه بود.