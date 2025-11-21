میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش شهرداری ارومیه به تصویر پرحاشیه از سعدی

شهرداری ارومیه در پی انتشار تصاویر نصب داربست بر روی تندیس سعدی با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد: این اقدام بدون هماهنگی و برخلاف ضوابط انجام شده و ضمن جمع‌آوری فوری سازه، تخلف پیمانکار در دست بررسی است و با عوامل این قصور طبق مقررات برخورد خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۴۱
| |
871 بازدید

واکنش شهرداری ارومیه به تصویر پرحاشیه از سعدی در این شهر | عکس

به گزارش تابناک، در پی انتشار تصاویر مربوط به نصب داربست روی تندیس سعدی، شاعر و نویسنده برجسته ایرانی در ارومیه و بازتاب گسترده آن در افکار عمومی، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه با صدور اطلاعیه‌ای به این موضوع واکنش نشان داد.

در متن این اطلاعیه آمده است:
با عوامل نصب داربست بر روی تندیس سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی طبق مقررات برخورد لازم انجام خواهد شد.
با توجه به انعکاس تصاویر مربوط به نصب داربست بر روی تندیس سعدی، شاعر و نویسنده بزرگ ایرانی و نگرانی ایجاد شده در میان افکار عمومی، ضمن قدردانی از دقت و حساسیت رسانه‌ها و شهروندان عزیز، به اطلاع می‌رساند: فرآیند نصب بنرهای ایام فاطمیه توسط پیمانکار طرف قرارداد انجام شده و متأسفانه این اقدام بدون هماهنگی لازم با واحد نظارت و برخلاف ضوابط مورد تأیید سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه صورت گرفته است.

بلافاصله پس از اطلاع، دستور جمع‌آوری سازه و اصلاح محل نصب صادر شد و بررسی تخلف پیمانکار در دستور کار قرار گرفته است. بدیهی است با عوامل و مسئولان این قصور برخورد لازم طبق مقررات انجام خواهد شد.

در عین حال یادآوری می‌کنیم که همکاران سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری ارومیه، به‌ویژه در ایام مناسبتی، شبانه‌روز در تلاش‌اند تا امور شهری با کمترین خطا و بیشترین کیفیت انجام شود و انتظار می‌رود که در کنار نقدهای سازنده، زحمات این عزیزان نیز دیده شود.

روابط عمومی این سازمان با آغوش باز پذیرای نظرات و تذکرات شهروندان و رسانه‌هاست و تلاش می‌کند با شفافیت کامل، مانع تکرار چنین خطاهایی شود.
 انتشار تصاویری از نصب دو بنر شهری که در آن از پیکره‌ی تندیس سعدی در یکی از فلکه های شهر ارومیه به‌عنوان تکیه‌گاه داربست استفاده شده بود، با واکنش‌هایی در میان شهروندان و فعالان فرهنگی همراه بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ارومیه سعدی مجسمه سعدی شهرداری ارومیه
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cy9
tabnak.ir/005cy9