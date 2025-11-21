پخش آهنگ شادمهر عقیلی از آنتن زنده‌ شبکه دو!

به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین، در ویدئوی منتشرشده در این رسانه، قطعه «گل یاس» (با صدا، آهنگسازی و تنظیم شادمهر عقیلی و شعری از فرید احمدی) از برنامه‌ای زنده از شبکه دو پخش می‌شود.

در ادامه رضا مهدوی، نوازنده سنتور، پژوهشگر، منتقد و مدرس موسیقی و برنامه‌ساز رادیو و تلویزیون می‌گوید: «این آدم ذاتا موسیقی‌دان است؛ تحصیل‌کرده هنرستان موسیقی، ویولنیست، آهنگساز و... به لحاظ صدا نیز که هنوز صدا اول است. جای او واقعا در این‌جا خالیست و باید گفت ای کاش شرایطی پیش نمی‌آوردند که برود. او اگر مانده بود اتفاقاتی نوین در عرصه موسیقی پاپیولار رقم می‌خورد.»

او با اشاره به قطعه «گل یاس» ادامه می‌دهد: «به این کار نگاه کنید، مشابه‌اش وجود ندارد. فراموش نکنید این قطعه متعلق به سال ۱۳۷۷ است اما گویی همین حالا ساخته شده است. بیانش، روان خواندنش و... او همه چیز دارد اما از فرصت‌ها آن‌طور که باید، به شیوه‌ای مغتنم استفاده نشد و نگذاشتند که بماند.»

مهدوی در پایان می‌گوید: «او در نوع خود درجه یک است. درواقع اگر بخواهم کارش را به لحاظ فنی بررسی کنم، صدایش صدایی است که انگار خدا همه چیز را برایش خواسته است و برای همین، دست روی هر شعری می‌گذارد می‌گیرد.»