سپاهان در خانه مس جواز صعود گرفت

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، تیمهای مس کرمان و سپاهان اصفهان از ساعت 14:30 امروز (جمعه) برگزارکننده یکی دیگر از دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان بودند، مسابقه که در پایان به برتری یک بر صفر و صعود تیم سپاهان انجامید.
تنها گل تیم سپاهان را محمد عسکری در دقیقه 6 روی پاس محمدمهدی لطفی به ثمر رساند و زمینهساز صعود این تیم به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی شد.
این نتیجه در حالی رقم خورد که با اخراج امید قنبری در دقیقه 28 تیم مس کرمان 10 نفره به بازی ادامه داد.
قضاوت دیدار مس کرمان - سپاهان اصفهان برعهده حسین زمانی بود. او علاوه بر اخراج امید قنبری، مهدی ناظمی از مس کرمان و هادی محمدی و گیورگی گولسیانی از سپاهان را با کارت زرد جریمه کرد.