بعد از آنکه کامران قاسمپور یکطرفه و حتی بدون یک حرکت کوچک فنی مقابل زاهید والنسیایی که تا پیش از آن کشتیگیر درجه دو محسوب میشد، باخت و در نهایت در زاگرب به برنز جهانی رسید، ابتدا تب و لرز و سپس احتمال ابتلا به تب مالت دلیل آن عنوان شد؛ او امروز بدون بیماری مرموز هم در ریاض باخت؛ پر از تصمیمات اشتباه و رو به افول.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، شروع کشتیهای روز دوم ششمین دوری بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی با یک باخت تلخ برای ایران همراه بود؛ کامران قاسمپور. کشتیگیری که تا سال گذشته بحث بر سر این بود که شاید بتواند بهتر از رکورددار کشتی ایران؛ حسن یزدانی، مقابل دیوید تیلور کشتی بگیرد و این هم ادعای بیحسابی نبود. سبک مبارزه کردن او و تکیه بر زیرگیریهای بینقصش باعث میشد خیلی از کارشناسان کشتی بر این باور باشند که شاید این جویباری بتواند گره کور کشتی با دیوید تیلور را باز کند.
دومین شکست؛ این بار مقابل دژییف
همین کشتیگیر، اما حالا بعد از باخت عجیب ۷ بر صفر مقابل زاهید والنسیا، امروز در مسابقهای که به لحاظ کمی و کیفی هرگز قابل قیاس با رویدادهای مهم کشتی جهان نیست، مقابل آرسنی دژییف آذربایجانی هم تن به شکست داد. سرمربی تیم ملی گفت کتفش مصدوم بوده! و البته مقابل دژییف بدنش کُپ کرده است!
سالهای زیر سایه حسن یزدانی
کامران قاسمپور در همه ردههای سنی مدالش را گرفت و بعد ماند پشت خط حسن یزدانی در ۸۶ کیلوگرم. تا سالها گرچه احتمال دوتابعیتی شدن در خصوص او مطرح بود و پیشنهاداتی هم داشت، اما هم ماند و هم از ۸۶ کیلوگرم تکان نخورد تا اینکه در نهایت بعد از شکست در انتخابی المپیک ۲۰۲۰ توکیو، تصمیم گرفت به وزنی برود که در آن وقت دوستش نداشت و تأکید همیشگیاش این بود که در ۸۶ کیلوگرم میماند، چون هیچ وزنی اندازه آن، قالبش نیست.
طلایهای جهانی پس از تغییر وزن
شاید اگر این تصمیم را زودتر گرفته بود، مدالهای بیشتری هم داشت،، اما در اسلو ۲۰۲۱ و بلگراد ۲۰۲۲ طلای ۹۲ کیلوگرم جهان را گرفت، در حالیکه سال اول به شکستناپذیری جیدن کاکس آمریکایی مقابل حریف ایرانیاش خاتمه داد: علیرضا کریمی که چهار بار به این آمریکایی باخته بود.
تکرار پیروزی بر کاکس و آغاز افول رقیب آمریکایی
سال دوم هم بهتر از سال اول کاکس را برد تا کشتیگیر خوب آمریکایی تغییر وزن دهد که در وزن جدید هم ناکام ماند و در نهایت از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد.
جاماندن از بلگراد و تصمیم اشتباه برای رفتن به ۹۷ کیلو
کامران قاسمپور سال ۲۰۲۳ به دلیل مصدومیت جهانی بلگراد را از دست داد. صحبت از حضورش در بازیهای آسیایی بود که به این میدان هم نرسید و برای رسیدن به المپیک، استارت کارش را در ۹۷ کیلوگرم زد که چند ماه بعد گفت تصمیم اشتباهی بوده است.
ناکامی مطلق در ۹۷ کیلو و بازگشت دیرهنگام به ۸۶
در ۹۷ کیلوگرم زورش به هیچ حریف خوبی نرسید و دیرهنگام اعلام کرد در ۸۶ کیلوگرم کشتی خواهد گرفت و از هیچ حریفی هم نمیترسد، اما دیگر خیلی دیر شده بود و حسن یزدانی که کتفش را عمل کرده و از شکست دیوید تیلور در فاینال ایکس ۲۰۲۴ روحیه و انگیزه زیادی گرفته بود، با قهرمانی در تورنمنت رنکدار بار دیگر صاحب دوبنده ۸۶ کیلوگرم تیم ملی آزاد شد.
انتخاب دوباره وزن ۹۲ و حضور غولهای جهان در برابرش
قاسمپور بعد از آن دوباره به ۹۲ کیلوگرم رفت؛ جایی که سطح مسابقهاش قطعاً از ۸۶ کیلوگرم المپیک پاریس سنگینتر بود. جایی که دیوید تیلور آمریکایی به عنوان آخرین میدان زندگی ورزشیاش و عبدالرشید سعداللهیف برای اثبات دوباره خود به ارگانهای ظاهرا ورزشی که روسها را از حضور در مسابقات محروم کرده بودند، به وزن او آمدند، در حالیکه وزن ۸۶ کیلوگرم المپیک پاریس یک آرون بروکس را داشت که هرگز آن چیزی نبود که آمریکاییها رویش مانور میدادند و در نهایت هم دوپینگی از آب درآمد و محروم شد و ماگومد رمضانوفی که در فینال حسن یزدانی را با کتفی که چند بار از جا درآمد، شکست داد.
نقره یزدانی با کتف عملکرده و پنجمی قاسمپور
حسن یزدانی، اما با همین کتفی که بار دیگر او را به اتاق عمل کشاند، نقره المپیک را گرفت، اما کامران قاسمپور پنجم ۹۲ کیلوگرم جهان شد، چون هم به دیوید تیلور آمریکایی باخت و هم به عبدالرشید سعداللهیف روس.
تلاش برای ماندن در ۹۲ و بازگشت ناخواسته
بعد از این ناکامی بزرگ، او تصمیم و اصرار داشت که در ۹۲ کیلوگرم بماند، چون مشخصاً سال بعد از المپیک و با مدعیان تازهای که به ۸۶ کیلوگرم آمده بودند، رسیدن به طلای ۹۲ کیلوگرم خیلی راحتتر از مدال ۸۶ کیلوگرم بود، اما او در نهایت تسلیم شده و تن به بازگشت داد.
جهانی زاگرب و یک نمایش ناامیدکننده
کامران به سختی در جهانی زاگرب ابراگیم کادییف روس را برد، اما مقابل زاهید والنسیا چهرهای از خود نشان داد که هیچکس دوستش نداشت؛ یک حریف دست و پا بسته، مقابل زاهید والنسیا که تا پیش از این کشتیگیر قابلی محسوب نمیشد.
توجیه بیماری و ادامه مسیر باخت
بعد از این رقابتها ابتدا گفته شد دچار تب و لرز شده، بعد هم عنوان شد که او مشکوک به تب مالت بوده است! تا بار سنگین شکست به والنسیا از دوش او برداشته شده و در ۸۶ کیلوگرم بماند. حالا در شروع مسابقات کشتی روز آخر بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، کامران به آرسنی دژییف باخت. کشتیگیر آذربایجانی مثل او در زاگرب برنز گرفته بود، اما انتظار از کامران قاسمپور قطعاً عبور از این حریف بود که اتفاق نیفتاد.
خطر تبدیل شدن از «فوقستاره» به کشتیگیر معمولی
او هنوز کشتی میگیرد و قطعا برد و باختهای دیگری در انتظارش است و کاش او از آن «فوق ستارهای» که زیرگیریهایش کشتی جهان را مجذوب خود کرده بود، به یک کشتیگیر معمولی تبدیل نشود. و، اما گذر «زمان» اثبات خواهد کرد که وقت رفتن کامران قاسمپور به ۸۶ کیلوگرم، در ابتدای چرخه ۲۰۲۴ بود، نه جهانی ۲۰۲۵ زاگرب. هدر دادن چند سال پشت خط حسن یزدانی و تصمیم دیرهنگام برای رفتن به ۹۲ کیلو، جابهجاییهای وزنی بدموقع و... اینها نکات قابل تأملی در مورد قهرمانی است که امروز در ریاض باخت.
پایان یک دوره؟
کامران قاسمپور اشتباه کرد؟ زمان تا همینجای کار هم نشان داده او تصمیمات درستی در مورد وزن خود نگرفته؛ و خدا میداند که آیا این پایان دوره اقتدار اوست؟