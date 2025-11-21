میلی صفحه خبر لوگو بالا
گروسی؛ تجاوز را توجیه کرد

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اذعان به خسارت‌های جدی وارده به تأسیسات هسته‌ای ایران در پی حملات نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کرد که تهران در مقطع کنونی به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۲۴
| |
32 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ رافائل گروسی در گفت‌و‌گو با نشریه اروگوئه‌ای «ال ابسرابادور» ادعا کرد: وضعیت برنامه هسته‌ای ایران پیچیده است و ریشه‌ای طولانی دارد. به همین دلیل من این‌جا قضاوت نمی‌کنم که این وضعیت خوب است یا بد، اما به نقطه‌ای رسیدیم که ابتدا اسرائیل و سپس ایالات متحده تصمیم گرفتند به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کنند.

وی بدون محکوم کردن حملات نظامی صورت گرفته به تاسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت آژانس قرار دارند افزود: واقعیت این است که این حملات خسارت‌های بسیار جدی به زیرساخت هسته‌ای ایران زد؛ چیزی که در یک نگاه سطحی می‌تواند این برداشت را ایجاد کند که توانایی ایران برای توسعه سلاح هسته‌ای کاهش یافته است. اما باید گفت همه این ظرفیت‌های فناورانه قابل بازسازی است. صحبت از فناوری‌ای نیست که ایران آن را نشناسد.

مدیرکل آژانس در ادامه تصریح کرد: ایران در حال حاضر به‌دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. آن‌چه در این مدت رخ داده، این است که ایران در مسیر توسعه فناوری‌های بسیار پیشرفته قرار دارد و بی‌وقفه ذخایر اورانیوم با غنای بسیار بالا را افزایش می‌دهد.

وی با تکرار ادعا‌های سیاسی درباره برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان افزود: همه اینها تبعاتی دارد. کشور‌ها از خود می‌پرسند «برای چه؟ هدف نهایی چیست؟» و دقیقاً برای همین است که نظامی برای راستی‌آزمایی وجود دارد تا مطمئن شویم چیزی نادرست در حال وقوع نیست.

گفتنی است، همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی برای توقف همکاری در صورت اجرا نشدن تعهدات طرف‌های مقابل، با محدودیت‌هایی مواجه شد.

پس از آن، مذاکراتی میان ایران و آژانس درباره نحوه ادامه تعاملات در چارچوب حقوقی موجود انجام شد که در تاریخ ۱۸ شهریور ماه جاری به یک تفاهم فنی انجامید. با این حال تداوم سیاسی‌کاری تروئیکای اروپایی و آمریکا علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان، از جمله تصویب قطعنامه جدید و ضد ایرانی شورای حکام موجب شد تا این اجرای تفاهم متوقف شود.

جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد که مبنای همکاری و تعامل با آژانس، قانون مصوب مجلس است. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه پیشتر در این‌باره گفت: «ما کماکان عضو معاهده منع اشاعه و متعهد به توافق‌نامه پادمان هستیم. در اجرای این تعهدات پادمانی، با در نظر داشتن مصوبه مجلس که شورای عالی امنیت ملی را متولی این موضوع معرفی کرده است، تعاملات با آژانس را پیش می‌بریم.»

رافائل گروسی تاسیسات هسته‌ای برنامه هسته‌ای آژانس صلح‌آمیز مذاکرات
