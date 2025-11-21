میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد

حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی، امام‌جمعه موقت اصفهان، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت نماز استسقا و دعا برای نزول باران، تأکید کرد که اگر مردم با توبه و بازگشت به خداوند، رحمت الهی را طلب کنند، دعاهایشان مستجاب خواهد شد و باران رحمت الهی نازل می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۲۰
| |
1279 بازدید
امام‌جمعه اصفهان: اگر مردم توبه کنند باران می‌بارد

به گزارش تابناک به نقل از دیده بان؛ حجت‌الاسلام میردامادی در خطبه‌های امروز نماز جمعه اصفهان در مصلی امام خمینی (ره) خانواده و جامعه را نیازمند بازگشت به خدا و رعایت اصول دینی دانست و گفت: «اگر مردم به‌سوی خداوند بازگردند و استغفار کنند، خداوند بر آنان باران رحمت می‌بارد، رزق و نعمتشان را گسترده می‌کند و فرزندان صالح عطا خواهد کرد.»

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به چالش کاهش جمعیت و فرزندآوری در کشور افزود: «یکی از مسائل مهم کشور پیر شدن نسل ایرانی و کاهش فرزندآوری است که باید با توبه و بازگشت به خداوند، این مشکل برطرف شود. اگر ما توبه کنیم و به‌سوی خدا حرکت کنیم، خداوند هم نسل جوان و هم باران‌های رحمت خود را بر ما نازل خواهد کرد.»

میردامادی در بخش دیگری از سخنان خود هفته بسیج را تبریک گفت و بسیج را ضامن حفظ انقلاب و اسلام خواند و تأکید کرد: «بسیج، جمعیت ۹۰ میلیونی ایران است که با ایمان و انگیزه الهی در برابر مشکلات و دشمنان پیش‌قدم می‌شوند و از کشور دفاع می‌کنند. بسیج، لشکر خدا در زمین است و همانند قدرت و ایمان خداوند در آسمان‌ها، نماینده‌ی قدرت الهی در جامعه است.»

وی سپس به اهمیت نماز استسقا و دعا برای نزول باران اشاره کرد و گفت: «در ایامی که توجه مردم به دعا و نماز بیشتر است، باید با توبه و بازگشت به خداوند، رحمت الهی را طلب کنیم. سنت برگزاری نماز باران از پیامبر (ص) تا امام رضا (ع) و امام سجاد (ع) ادامه داشته و همواره تأثیرگذار بوده است.»

امام‌جمعه اصفهان تأکید کرد: «انسان در مشکلات و سختی‌ها باید از خداوند استقامت و استعداد طلب کند. همان گونه که در نماز استسقا و نماز باران، خداوند باران رحمت خود را نازل می‌کند، دعا‌های ما نیز اگر با ایمان باشد مستجاب خواهد شد.»

وی به تجربه تاریخی برگزاری نماز استسقا در قم اشاره کرد و گفت: «در زمان خشکسالی، مردم قم به همراه مرحوم آیت‌الله خوانساری نماز استسقا برگزار کردند. جمعیتی بیش از ۲۰ هزار نفر حضور یافت و باران رحمت الهی بلافاصله نازل شد. این حادثه نشان‌دهنده تأثیر دعای خالصانه و توسل به خداوند در رفع مشکلات طبیعی و اجتماعی است.»

میردامادی همچنین بر لزوم تداوم دعا در همه حال تأکید کرد و افزود: «دعا باید در همه حال انجام شود؛ پس از نماز، هنگام خواب و بیداری و حتی سر سفره غذا تا انسان همیشه در مسیر یاد خدا و طلب رحمت الهی باشد.»

در ادامه، امام‌جمعه موقت اصفهان شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: «فاطمه زهرا (س) سرور زنان عالم است و علت رسیدن ایشان به این مقام، مجاهدت‌های خالصانه و ایستادگی در برابر تهمت‌ها و بدعت‌ها بود. درس بزرگ حضرت زهرا (س) ایستادگی در مسیر حق و مجاهدت خالصانه برای حفظ دین و جامعه است.»

میردامادی یادآور شد: «حضرت زهرا (س) در طول زندگی کوتاه ۱۸ ساله خود، هرگز از صبر و محبت دست نکشید و در تمامی مشکلات و مصائب، ثابت قدم بود. حتی در لحظات سخت غسل و کفن خود نیز آرامش را حفظ کرد تا دیگران از مرگ او متأثر نشوند.»

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
امام جمعه اصفهان میردامادی باران کاهش جمعیت فرزندآوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شرایط و نحوه دریافت کارت امید مادر
واکنش امام‌جمعه تبریز به قطعنامه شورای حکام
تنظیم خانواده: سیاستی که به ضدخود تبدیل شد
هشدار وقوع یخبندان در برخی مناطق اصفهان
خبری از باران نیست!
امام جمعه اصفهان: حل مشکل آب دست خداست
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
توضیح ترامپ به رونالدو از بمباران مراکز هسته‌ای ایران
مداح سرشناس در اعتراض به فقر مداحی نکرد!
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cxo
tabnak.ir/005cxo