حجت‌الاسلام سید مجتبی میردامادی، امام‌جمعه موقت اصفهان، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت نماز استسقا و دعا برای نزول باران، تأکید کرد که اگر مردم با توبه و بازگشت به خداوند، رحمت الهی را طلب کنند، دعاهایشان مستجاب خواهد شد و باران رحمت الهی نازل می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از دیده بان؛ حجت‌الاسلام میردامادی در خطبه‌های امروز نماز جمعه اصفهان در مصلی امام خمینی (ره) خانواده و جامعه را نیازمند بازگشت به خدا و رعایت اصول دینی دانست و گفت: «اگر مردم به‌سوی خداوند بازگردند و استغفار کنند، خداوند بر آنان باران رحمت می‌بارد، رزق و نعمتشان را گسترده می‌کند و فرزندان صالح عطا خواهد کرد.»

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به چالش کاهش جمعیت و فرزندآوری در کشور افزود: «یکی از مسائل مهم کشور پیر شدن نسل ایرانی و کاهش فرزندآوری است که باید با توبه و بازگشت به خداوند، این مشکل برطرف شود. اگر ما توبه کنیم و به‌سوی خدا حرکت کنیم، خداوند هم نسل جوان و هم باران‌های رحمت خود را بر ما نازل خواهد کرد.»

میردامادی در بخش دیگری از سخنان خود هفته بسیج را تبریک گفت و بسیج را ضامن حفظ انقلاب و اسلام خواند و تأکید کرد: «بسیج، جمعیت ۹۰ میلیونی ایران است که با ایمان و انگیزه الهی در برابر مشکلات و دشمنان پیش‌قدم می‌شوند و از کشور دفاع می‌کنند. بسیج، لشکر خدا در زمین است و همانند قدرت و ایمان خداوند در آسمان‌ها، نماینده‌ی قدرت الهی در جامعه است.»

وی سپس به اهمیت نماز استسقا و دعا برای نزول باران اشاره کرد و گفت: «در ایامی که توجه مردم به دعا و نماز بیشتر است، باید با توبه و بازگشت به خداوند، رحمت الهی را طلب کنیم. سنت برگزاری نماز باران از پیامبر (ص) تا امام رضا (ع) و امام سجاد (ع) ادامه داشته و همواره تأثیرگذار بوده است.»

امام‌جمعه اصفهان تأکید کرد: «انسان در مشکلات و سختی‌ها باید از خداوند استقامت و استعداد طلب کند. همان گونه که در نماز استسقا و نماز باران، خداوند باران رحمت خود را نازل می‌کند، دعا‌های ما نیز اگر با ایمان باشد مستجاب خواهد شد.»

وی به تجربه تاریخی برگزاری نماز استسقا در قم اشاره کرد و گفت: «در زمان خشکسالی، مردم قم به همراه مرحوم آیت‌الله خوانساری نماز استسقا برگزار کردند. جمعیتی بیش از ۲۰ هزار نفر حضور یافت و باران رحمت الهی بلافاصله نازل شد. این حادثه نشان‌دهنده تأثیر دعای خالصانه و توسل به خداوند در رفع مشکلات طبیعی و اجتماعی است.»

میردامادی همچنین بر لزوم تداوم دعا در همه حال تأکید کرد و افزود: «دعا باید در همه حال انجام شود؛ پس از نماز، هنگام خواب و بیداری و حتی سر سفره غذا تا انسان همیشه در مسیر یاد خدا و طلب رحمت الهی باشد.»

در ادامه، امام‌جمعه موقت اصفهان شهادت حضرت زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: «فاطمه زهرا (س) سرور زنان عالم است و علت رسیدن ایشان به این مقام، مجاهدت‌های خالصانه و ایستادگی در برابر تهمت‌ها و بدعت‌ها بود. درس بزرگ حضرت زهرا (س) ایستادگی در مسیر حق و مجاهدت خالصانه برای حفظ دین و جامعه است.»

میردامادی یادآور شد: «حضرت زهرا (س) در طول زندگی کوتاه ۱۸ ساله خود، هرگز از صبر و محبت دست نکشید و در تمامی مشکلات و مصائب، ثابت قدم بود. حتی در لحظات سخت غسل و کفن خود نیز آرامش را حفظ کرد تا دیگران از مرگ او متأثر نشوند.»