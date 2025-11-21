در پی انتشار نقل‌قول‌های لورفته از نشست کابینۀ امنیتی رژیم صهیونیستی، مشخص شده که وزیر دارایی افراطی این رژیم گفته است یهودیان عاملِ ایران نیز می‌تواند تحت طرح جدید مجازات اعدام برای «تروریسم» اعدام شوند؛ طرحی که هم‌اکنون در دستور بررسی کابینه این رژیم قرار دارد.

اسموتریچ : اگر یهودی برای ایران کار کند، اعدام می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پایگاه خبری «وای‌نت» بخشی از نقل‌قول‌های لورفته از نشست کابینۀ امنیتی رژیم صهیونیستی را منتشر کرده که نشان می‌دهد «بتسلئل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم گفته است یک یهودی که به نفع ایران عمل کند، می‌تواند طبق طرح جدید اعمال مجازات اعدام برای «تروریسم»، اعدام شود.

بر اساس این گزارش، در نشست کابینه این رژیم، «دیوید زینی» رئیس سازمان شاباک به وزیران گفته است که اجرای مجازات اعدام برای متهمان «تروریسم»، بهترین بازدارنده برای جلوگیری از حملات است.

نمایندۀ ارتش رژیم صهیونیستی نیز به اعضای کابینه گفته که ارتش با اصل این طرح مخالفتی ندارد، اما ترجیح می‌دهد این مجازات «اجباری» نباشد.

در مقابل، «ایتامار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی که مدت‌هاست از حامیان سرسخت اجرای اعدام برای افراد متهم به «تروریسم» است، تأکید کرده که این مجازات باید «اجباری» باشد.

در واکنش به سخنان بن‌گویر، وزیر اطلاعات رژیم صهیونیستی گفت شهروندان یهودی نیز ممکن است بر اساس این طرح اعدام شوند، اما اسموتریچ در واکنش گفته است: «بله، یهودی‌ای که به نفع ایران علیه دولت اسرائیل عمل کند، می‌تواند اعدام شود.»