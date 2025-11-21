رئیس‌جمهوری با اشاره به همکاری سران قوا در زمینه رفع موانع و مشکلات بخش خصوصی، گفت: با دستور رئیس قوه قضائیه در قالب همکاری گروهی از فعالان اقتصادی با دادگاه‌ها، جلب‌های ناگهانی متوقف شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مسعود پزشکیان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اتفاق افتاده که کارآفرین پنجشنبه بازداشت می‌شد تا دو روز در زندان بماند و حالش را بگیرند. تولیدکننده که فرار نمی‌کند؛ این مشکل را پیگیری کردیم و با دستور آقای اژه‌ای، در قالب همکاری گروهی از فعالان اقتصادی با دادگاه‌ها، جلب‌های ناگهانی متوقف شد. این یک مثال از وفاق و همکاری قواست.»