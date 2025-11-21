سورپرایز وریا غفوری در تمرین استقلال +عکس

پیش از آغاز جلسه تمرین امروز تیم استقلال، اعضای این تیم جشن تولدی را برای وریا غفوری برگزار کردند.

غفوری به عنوان یک مدافع در فوتبال ایران با حضور در استقلال چهره شد و تعصب مثال زدنی او به آبی‌ها باعث شد تا سال‌ها با همین پیراهن بازی کرده و به یکی از محبوب‌ترین کاپیتان‌های تاریخ استقلال نیز تبدیل شود.

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی؛ درحالیکه هواداران استقلال سال‌ها حسرت قهرمانی در لیگ برتر را داشتند این تیم با هدایت فرهاد مجیدی به مقام قهرمانی بدون باخت در لیگ برتر رسید و وریا غفوری با بازوبند کاپیتانی این جام با ارزش را بالای سر برد.

غفوری بعد از این قهرمانی بنا به دلایلی مجبور به ترک تیم محبوبش شد اما کاپیتان سابق آبی‌پوشان در این فصل با تصمیم ریکاردو ساپینتو، سرمربی استقلال به جمع آبی‌پوشان بازگشت اما این بار به عنوان مربی و دستیار سرمربی پرتغالی.