میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۳۰ آبان + جدول

در این گزارش جدیدترین قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴ را می‌خوانید.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۰۳
| |
425 بازدید
قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۳۰ آبان + جدول

براساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و سکه تهران، قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار؛ روز گذشته با افزایش مواجه شد. در جدول زیر قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه را مشاهده کنید: 

قیمت طلا امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۱ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۵ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۹ میلیون و ۱۵۸ تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴,۰۴۷.۶۰ دلار رسیده است.

قیمت طلا امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴
نوع طلا قیمت (ریال)
طلای ۱۸ عیار ۱۱۳,۴۹۴,۰۰۰
طلای ۲۴ عیار ۱۵۱,۳۲۳,۰۰۰
طلای دست دوم  ۱۱۱,۹۸۰,۴۰۰
مثقال طلا ۴۹۱,۵۸۰,۰۰۰
اونس جهانی طلا ۴,۰۴۷.۶۰ (دلار) 


قیمت سکه امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۷ میلیون و ۶۶۰ هزارتومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۱۲ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۶۰ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۷ میلیون و ۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

قیمت سکه امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴
نوع سکه قیمت (ریال)
سکه امامی ۱,۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی ۱,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰
نیم سکه ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
سکه گرمی ۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰

حباب سکه امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴

حباب سکه امامی امروز به ۸ میلیون و ۱۹۴ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۳ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۷ میلیون و ۴۹۷ هزارتومان و ۳ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان گزارش شده است.

حباب سکه امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴
نوع سکه حباب (ریال)
سکه امامی ۸۱,۹۴۰,۰۰۰
سکه بهار آزادی ۳۱,۵۴۰,۰۰۰
نیم سکه ۶۱,۵۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۷۴,۹۷۰,۰۰۰
سکه گرمی ۳۵,۶۰۰,۰۰۰
 
 
میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
طلا سکه قیمت طلا قیمت سکه بازار سکه بازار طلا خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت سکه و طلا در بازار امروز ۱۰ آبان
جدیدترین قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۶ خرداد
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۱۱ آبان
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۳۱ فروردین
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت سکه و طلا امروز ۲۵ آبان +جدول
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۲۵ شهریورماه
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۷ آبان
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ +جدول
ادامه سیر نزولی طلا و سکه + جدول قیمت
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه در روزهای آینده
قیمت طلا و سکه امروز ۲۶ اردیبهشت
قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۲۰ مردادماه
قیمت جدید طلا و سکه امروز ۶ مرداد
قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۱۹ بهمن‌ماه
قیمت سکه و طلا امروز چهارشنبه ۳۰ مهرماه
قیمت سکه و طلا امروز شنبه ۸ شهریور + جدول
قیمت جدید طلا و سکه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴
پیش‌بینی قیمت طلا و سکه فردا دوشنبه اول اردیبهشت
قیمت طلا و سکه امروز ششم آبان ماه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cxX
tabnak.ir/005cxX