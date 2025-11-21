قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۳۰ آبان + جدول

براساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و سکه تهران، قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار؛ روز گذشته با افزایش مواجه شد. در جدول زیر قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه را مشاهده کنید:

قیمت طلا امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۱ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۵ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۹ میلیون و ۱۵۸ تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴,۰۴۷.۶۰ دلار رسیده است.

قیمت طلا امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نوع طلا قیمت (ریال) طلای ۱۸ عیار ۱۱۳,۴۹۴,۰۰۰ طلای ۲۴ عیار ۱۵۱,۳۲۳,۰۰۰ طلای دست دوم ۱۱۱,۹۸۰,۴۰۰ مثقال طلا ۴۹۱,۵۸۰,۰۰۰ اونس جهانی طلا ۴,۰۴۷.۶۰ (دلار)



قیمت سکه امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۷ میلیون و ۶۶۰ هزارتومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۱۲ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۶۰ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۷ میلیون و ۳۰ هزارتومان گزارش شده است.

قیمت سکه امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴ نوع سکه قیمت (ریال) سکه امامی ۱,۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰ سکه بهار آزادی ۱,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ نیم سکه ۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰ ربع سکه ۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰ سکه گرمی ۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰

حباب سکه امروز جمعه ۳۰ آبان ۱۴۰۴

حباب سکه امامی امروز به ۸ میلیون و ۱۹۴ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۳ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۷ میلیون و ۴۹۷ هزارتومان و ۳ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان گزارش شده است.