قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۳۰ آبان + جدول

براساس قیمت های اعلام شده توسط اتحادیه طلا و سکه تهران، قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه در بازار؛ روز گذشته با افزایش مواجه شد. در جدول زیر قیمت انواع طلا، سکه و حباب سکه را مشاهده کنید:
به گزارش تابناک؛ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز به حوالی ۱۱ میلیون و ۳۴۹ هزار تومان رسیده است. همچنین قیمت طلا ۲۴ عیار امروز دوشنبه حوالی ۱۵ میلیون و ۱۳۲ هزارتومان است. قیمت مثقال طلا در بازار تهران نیز ۴۹ میلیون و ۱۵۸ تومان اعلام شده است. قیمت اونس جهانی نیز به ۴,۰۴۷.۶۰ دلار رسیده است.
|
قیمت طلا امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴
|نوع طلا
|قیمت (ریال)
|طلای ۱۸ عیار
|۱۱۳,۴۹۴,۰۰۰
|طلای ۲۴ عیار
|۱۵۱,۳۲۳,۰۰۰
|طلای دست دوم
|۱۱۱,۹۸۰,۴۰۰
|مثقال طلا
|۴۹۱,۵۸۰,۰۰۰
|اونس جهانی طلا
|۴,۰۴۷.۶۰ (دلار)
قیمت سکه امامی امروز به ۱۱۷ میلیون و ۶۶۰ هزارتومان رسیده است. قیمت سکه بهار آزادی نیز ۱۱۲ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان است. برای خرید نیم سکه نیز باید حوالی ۶۰ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان هزینه کنید. قیمت ربع سکه به ۳۴ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان رسیده است. قیمت سکه گرمی نیز ۱۷ میلیون و ۳۰ هزارتومان گزارش شده است.
|
قیمت سکه امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴
|نوع سکه
|قیمت (ریال)
|سکه امامی
|۱,۱۷۶,۶۰۰,۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۱,۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰
|نیم سکه
|۶۰۸,۵۰۰,۰۰۰
|ربع سکه
|۳۴۸,۸۰۰,۰۰۰
|سکه گرمی
|۱۷۰,۳۰۰,۰۰۰
حباب سکه امامی امروز به ۸ میلیون و ۱۹۴ هزارتومان رسیده است. حباب سکه بهارآزادی نیز ۳ میلیون و ۱۵۴ هزار تومان است. حباب نیم سکه رکورد زده است و به ۶ میلیون و ۱۵۰ هزارتومان رسیده است. حباب ربع سکه و حباب سکه گرمی به ترتیب حوالی ۷ میلیون و ۴۹۷ هزارتومان و ۳ میلیون و ۵۶۰ هزارتومان گزارش شده است.
|
حباب سکه امروز ۳۰ آبان ۱۴۰۴
|نوع سکه
|حباب (ریال)
|سکه امامی
|۸۱,۹۴۰,۰۰۰
|سکه بهار آزادی
|۳۱,۵۴۰,۰۰۰
|نیم سکه
|۶۱,۵۰۰,۰۰۰
|ربع سکه
|۷۴,۹۷۰,۰۰۰
|سکه گرمی
|۳۵,۶۰۰,۰۰۰