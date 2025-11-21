میلی صفحه خبر لوگو بالا
اطفای حریق جنگل الیت با هواپیمای ایلیوشین و ۵ بالگرد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران گفت: هواپیمای ایلیوشین و پنج بالگرد در ششمین روز اطفای حریق الیت وارد عمل شدند.
کد خبر: ۱۳۴۱۴۰۰
| |
310 بازدید
اطفای حریق جنگل الیت با هواپیمای ایلیوشین و ۵ بالگرد

حسین‌علی محمدی درباره آخرین وضعیت حریق در جنگل الیت اظهار داشت: امروز ششمین روز عملیات اطفای حریق در منطقه است و با تدابیر استاندار و حمایت سازمان مدیریت بحران کشور، صبح امروز نخستین پرواز هواپیمای ایلیوشین رأس ساعت ۸ انجام شد و عملیات هوایی با موفقیت صورت گرفت.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی ادامه داد: هم‌اکنون پنج فروند بالگرد نیز در حال پشتیبانی از عملیات هستند که چهار فروند آن‌ها مأموریت آبپاشی را انجام می‌دهد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران افزود: در حوزه عملیات زمینی نیز تیم‌های تخصصی به ۴۰ گروه افزایش یافته‌اند و نیروهایی از استان‌های گیلان، گلستان، البرز و تهران به مجموعه ما ملحق شده‌اند. منطقه به‌صورت بلوک‌بندی تقسیم شده و نیروها بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده به سمت کانون‌های فعال آتش در حال حرکت هستند.

محمدی ابراز امیدواری کرد با ادامه هماهنگی میان نیروهای هوایی و زمینی، دامنه و گستره آتش هرچه سریع‌تر کنترل و محدود شود.

آتش آتش سوزی آتش سوزی جنگل حسین‌علی محمدی اطفای حریق جنگل بالگرد خبر فوری
