مقامهای بهداشتی اروپا از افراد در معرض خطر میخواهند هرچه زودتر برای تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ مقامهای بهداشتی در اروپا خود را برای فصل سخت آنفلوآنزا آماده میکنند زیرا یک سویه ویروسی جدید بهطور «غیرمعمول زودهنگام» در سراسر این بلوک در حال گسترش است.
طبق گزارش تازه مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماریها (ECDC) که اتحادیه اروپا، ایسلند، لیختناشتاین و نروژ را پوشش میدهد، مقامها موارد آنفلوآنزا را سه تا چهار هفته زودتر از دو سال گذشته شناسایی کردهاند.
به گفته این نهاد، یک سویه تازه از آنفلوآنزای A با نام زیرشاخه K از H۳N۲ محرک گسترش ویروس است. این همان واریانتی است که در کشورهایی مانند انگلیس نیز مشاهده میشود؛ جایی که همچنین نشانههایی از فصلی زودتر و سختترِ آنفلوآنزا دیده شده است.
ECDC توصیه کرد که واکسیناسیون «بدون تأخیر» برای سالمندان، زنان باردار، افراد دارای مشکلات مزمن سلامت یا با سیستم ایمنی تضعیفشده، کارکنان حوزه سلامت و کسانی که در مراکز مراقبت طولانیمدت یا سایر محیطهای جمعی زندگی میکنند، انجام شود.