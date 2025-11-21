میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آماده‌باش در اروپا به دلیل شیوع ویروس جدید

یک سویه تازه از آنفلوآنزای A با نام زیرشاخه K از H۳N۲ محرک گسترش ویروس است. این همان واریانتی است که در کشورهایی مانند انگلیس نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که همچنین نشانه‌هایی از فصلی زودتر و سخت‌ترِ آنفلوآنزا دیده شده است.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۹۳
| |
874 بازدید
آماده‌باش در اروپا به دلیل شیوع ویروس جدید

مقام‌های بهداشتی اروپا از افراد در معرض خطر می‌خواهند هرچه زودتر برای تزریق واکسن آنفلوآنزا اقدام کنند.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ مقام‌های بهداشتی در اروپا خود را برای فصل سخت آنفلوآنزا آماده می‌کنند زیرا یک سویه ویروسی جدید به‌طور «غیرمعمول زودهنگام» در سراسر این بلوک در حال گسترش است.

طبق گزارش تازه مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری‌ها (ECDC) که اتحادیه اروپا، ایسلند، لیختن‌اشتاین و نروژ را پوشش می‌دهد، مقام‌ها موارد آنفلوآنزا را سه تا چهار هفته زودتر از دو سال گذشته شناسایی کرده‌اند.

به گفته این نهاد، یک سویه تازه از آنفلوآنزای A با نام زیرشاخه K از H۳N۲ محرک گسترش ویروس است. این همان واریانتی است که در کشورهایی مانند انگلیس نیز مشاهده می‌شود؛ جایی که همچنین نشانه‌هایی از فصلی زودتر و سخت‌ترِ آنفلوآنزا دیده شده است.

ECDC توصیه کرد که واکسیناسیون «بدون تأخیر» برای سالمندان، زنان باردار، افراد دارای مشکلات مزمن سلامت یا با سیستم ایمنی تضعیف‌شده، کارکنان حوزه سلامت و کسانی که در مراکز مراقبت طولانی‌مدت یا سایر محیط‌های جمعی زندگی می‌کنند، انجام شود.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اروپا ویروس آماده باش واکسیناسیون واکسن آنفلوآنزا خبر فوری
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
شایع‌ترین انواع ویروس‌های آنفلوآنزا را بشناسید/ بهترین زمان تزریق واکسن آنفلوآنزا
ابلاغ پروتکل ویژه عفونت بعد از انعکاس اخبار بیمارستان نگاه/ معاون وزیر: مردم ترس نداشته باشند
سن مصرف واکسن ایرانی آنفلوانزا
هشدار درباره ورود ویروس جدید به ایران
ویروس کرونای جدید در کمین انسان
آماده‌باش پایگاه‌های نظامی آمریکا در سراسر اروپا
موارد ابتلا به مِرس در عربستان افزایش یافت
توصیه وزارت بهداشت به تزریق واکسن آنفلوآنزا
بیماری‌هایی که با واکسیناسیون می‌توان از آنها جلوگیری کرد
خطر ورود ویروس «فلج اطفال» به ایران
اعلام زمان نخستین واکسیناسیون کرونا در اروپا
برای خرید واکسن آنفلوآنزا نسخه پزشک بیاورید
واکسن آنفلوآنزا برای زنان باردار و فرزندانشان ایمن است
توضیحاتی درباره واکسن‌های وارداتی آنفلوآنزا
واکنش کره‌جنوبی به مرگ‌ومیر همزمان با واکسن آنفلوآنزا
واکسن آنفلوآنزا چند؟
کدام نوع واکسن آنفلوانزا موثرتر است؟
نکاتی که در مورد واکسن آنفلوآنزا باید بدانید
واکسن آنفلوآنزا چند است؟
این ویروس کوچک را دست کم نگیرید
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cxN
tabnak.ir/005cxN