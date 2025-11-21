آمریکا ده ها فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد

وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: اقدام امروز ادامه کارزار وزارت خزانه‌داری برای قطع منابع مالی ایران در توسعه سلاح‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی و مختل کردن درآمدهای آن برای کمک به مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن ضروری است.

وزارت خزانه داری آمریکا در راستای فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ با اعلام تحریم های جدید علیه تهران مدعی شد که شبکه نفتی ایران را به بهانه حمایت از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی با تکرار ادعاهای خود علیه جمهوری اسلامی ایران مدعی شد: «امروز، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده (OFAC) شبکه‌ای از شرکت‌های صوری و تسهیل‌کنندگان بخش کشتیرانی را که از طریق فروش نفت خام هزینه‌های نیروهای مسلح ایران را تامین می‌کنند، تحریم کرد.»

این نهاد آمریکایی ادعا کرد: پس ازج نگ ۱۲ روزه، نیروهای نظامی ایران بیش از پیش برای تکمیل بودجه سالانه و تامین مالی بازسازی نیروهای خود به فروش نفت خام متکی شده‌اند.

اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شد: اقدام امروز ادامه کارزار وزارت خزانه‌داری برای قطع منابع مالی ایران در توسعه سلاح‌های هسته‌ای و حمایت از گروه‌های تروریستی نیابتی و مختل کردن درآمدهای آن برای کمک به مهار جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن ضروری است.

وزارت خزانه داری آمریکا ادعا کرد: دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) همچنین شش کشتی را هدف قرار می‌دهد و تحریم‌ها علیه ناوگان نفتکش‌های سایه‌ای که ایران برای انتقال صادرات نفت خود به بازار به آنها متکی است را گسترش می‌دهد.



این نهاد آمریکایی مدعی شد: دولت ترامپ بیش از ۱۷۰ کشتی مسئول حمل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران را تحریم کرده است که باعث افزایش هزینه‌ها برای صادرکنندگان نفت ایران و کاهش درآمد ایران از هر بشکه نفت فروخته شده است.

وزارت خزانه داری آمریکا همچنین ادعا کرد: «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اقدامات بیشتری را علیه شرکت هواپیمایی ایرانی ماهان ایر انجام می‌دهد، که از نزدیک با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تسلیح و تامین گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران در سراسر خاورمیانه همکاری داشته است. ماهان ایر نقش کلیدی در تلاش‌های حکومت ایران برای تسلیح حکومت بشار اسد، ایفا کرده است.»

وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: اقدام امروز بر اساس تحریم‌های اخیر اعمال شده در ماههای فوریه و مه است که عوامل کلیدی صادرات نفت نظامی ایران را هدف قرار می‌دهد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه درای آمریکا، افرادی که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته‌اند شهروندان کشورهای مختلف از جمله سنگاپور، ایران و کانادا هستند و شرکت‌ها نیز در کشورهای مختلف شامل امارات، یونان، سنگاپور، لیبری، آلمان، پاناما، صثضصیهند و ایران مستقر هستند.

بر اساس اعلام این نهاد آمریکایی، کشتی‌هایی نیز که تحریم شده اند، تحت پرچم پاناما، کومور، کامرون و گامبیا بوده‌ و هفت هواپیمای تحریم‌شده به دلیل ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان در این فهرست قرار گرفته‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز روز پنجشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: وزارت امور خارجه آمریکا، ۱۷ نهاد، فرد و کشتی را در چندین کشور، از جمله هند، پاناما و سیشل، که در فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران دخیل هستند، تحریم کرد و همزمان، وزارت خزانه‌داری ۴۱ نهاد، فرد، کشتی و هواپیما را تحریم می‌کند و تلاش‌های خود را علیه صادرات نفت و پتروشیمی ایران تشدید کرده و جریان‌های مالی و عاملان تجاری را که از فعالیت‌های ایران حمایت می‌کنند، مختل می‌کند.

«توماس پیگوت» معروف به تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ادعا کرد: امروز، وزارتخانه‌های امور خارجه و خزانه‌داری، شبکه‌های کشتیرانی مسول تامین مالی فعالیت‌های حکومت ایران از طریق فروش غیرقانونی نفت، و همچنین یک شرکت هواپیمایی و شرکت‌های وابسته به آن را که گروه‌های تحت حمایت ایران را مسلح و تامین می‌کند، تحریم می‌کنند. وجوه حاصل از این تجارت نفت برای حمایت از گروه‌های نیابتی منطقه‌ای ایران و تهیه سیستم‌های تسلیحاتی که تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی و متحدان ما هستند، استفاده می‌شود.

وی مدعی شد: «ایالات متحده آمریکا همچنان متعهد به مختل کردن جریان‌های مالی غیرقانونی است که تمام جنبه‌های فعالیت‌های مخرب ایران را تامین مالی می‌کنند. تا زمانی که ایران درآمد خود را به تامین مالی حملات علیه ایالات متحده و متحدان ما، حمایت از تروریسم در سراسر جهان و دنبال کردن سایر اقدامات بی‌ثبات‌کننده اختصاص دهد، ما از تمام ابزارهای موجود برای پاسخگو نگه داشتن این حکومت استفاده خواهیم کرد.»