خشم سعودی از اقدامات افسار گسیخته نتانیاهو

حملات به غزه و نادیده گرفتن حاکمیت سوریه از سوی رژیم صهیونیستی واکنش ریاض را به همراه داشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۷۸
| |
426 بازدید

خشم سعودی از اقدامات افسار گسیخته نتانیاهو

پریاض به اقدامات بی ثبات کننده رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه بازدید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی به همراه یسرائیل کاتز وزیر جنگ و برخی دیگر از همراهانش از جنوب سوریه و نیز حملات به غزه و نقض توافق آتش بس واکنش نشان داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وزارت امور خارجه عربستان با انتشار بیانیه‌ای، تعرض به حاکمیت سوریه و نیز حملات به نوار غزه را به شدت محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: ما تجاوز عمدی نخست‌وزیر رژیم اشغالگر اسرائیل و مقامات آن به منطقه مرزی جنوب سوریه را که نقض فاحش حاکمیت این کشور است، محکوم می‌کنیم.

همچنین در ادامه این بیانیه تأکید شده است: حمله تجاوزکارانه رژیم اشغالگر به شهر غزه و خان‌یونس نیز محکوم است.

وزارت خارجه عربستان اعلام کرد: از جامعه جهانی می‌خواهیم که به مسئولیت خود در قبال توقف اقدامات نقض کننده قوانین و معاهدات بین المللی از سوی اسرائیل به ویژه توافق اخیر غزه به مسئولیت خود عمل کند.

در این بیانیه آمده است: عربستان بر اهمیت توقف تجاوزهای اسرائیل به حاکمیت و تمامیت اراضی سوریه و پایبندی به معاهده ترک مخاصمه سال ۱۹۷۴ که تامین کننده امنیت و ثبات منطقه و ضامن حاکمیت و تمامیت اراضی سوریه است، تاکید دارد.

 

