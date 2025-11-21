میلی صفحه خبر لوگو بالا
لیست فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون جمعه 30 آبان 1404 را می توانید در این مطلب مشاهده کنید.
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون

به گزارش تابناک؛ لیست فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون جمعه 30 آبان 1404 را می توانید در این مطلب مشاهده کنید.

«افسانه بازگشت پهلوان» ساعت ۰۸:۰۰ از شبکه دو

«هیولای دریا» ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران

«آب‌های جهنمی» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق

«سرانجام، استاد ایپ» ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه

«بیدارگری» ساعت ۱۰:۳۰ از شبکه سلامت

«تعقیب سرد» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر

«نقاب آهنین» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران

«تام و جری در سرزمین آدم برفی ها» ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک

«شیار ۱۴۳» ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک

«مسیر همیشگی» ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش

«دنیای لوکا» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه دو

«الهیار و مهرو» ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید

«اژدها وارد می‌شود» ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش

«میکی ۱۷» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

«درختان مادر» ساعت ۲۳:۵۰ از شبکه دو

