رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از اقدامات خود را در دوران نمایندگی‌اش در مجلس پیگیری هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پول ایران در سوریه خواند و گفت: این موضوع را تبدیل به سند کردم، اما در داخل کشور علیه من شکایت شد و آن را «نشر اکاذیب» نامیدند.

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: در دوره‌ای که رئیس کمیسیون امنیت ملی بودم کارهای بزرگی در حوزه سیاست خارجی پیش بردم که پیش از من هیچ‌کس انجام نداده بود. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در مجلس بود.

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، فلاحت پیشه ادامه داد: من مسیر دقیقی را طی کردم، از کارشناسی‌های بانکی گرفته تا پیگیری‌های تخصصی، و نهایتاً این لوایح در مجلس رأی آورد. اما مجمع تشخیص این کنوانسیون‌ها را شش سال متوقف نگه داشت و تازه پس از شش سال، زمانی که دیگر دیر شده بود، آن را تصویب کرد. امروز همه می‌گویند که کاش همان زمان تصویب می‌شد. این شش سال تعلل، هم برای کشور هزینه داشت و هم برای من شخصاً هزینه ایجاد کرد، اما من سکوت کردم؛ چون کار بزرگی در حال انجام بود.

فلاحت پیشه اقدام دیگر خود را پیگیری هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پول ایران در سوریه خواند و گفت: این موضوع را تبدیل به سند کردم، اما در داخل کشور علیه من شکایت شد و آن را «نشر اکاذیب» نامیدند. اگر آن شکایت به نتیجه می‌رسید، بزرگ‌ترین خیانت در تاریخ این کشور رقم می‌خورد؛ زیرا در آن صورت سوریه هیچ پولی به ما بازنمی‌گرداند.

او افزود: خوشبختانه محکوم نشدم؛ نه به‌خاطر حمایت داخلی، چنین حمایتی نشد، بلکه به این دلیل که نخست‌وزیر و وزیر خارجه سوریه سخنان مرا تأیید کردند و اعلام کردند که ایران ۳۰ میلیارد دلار طلب دارد. این تأیید، سندیت موضوع را تثبیت کرد.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: همان زمان، برخی نمایندگان در مجلس علیه من موضع گرفتند، توهین و تهدید کردند و گفتند سخنان من درست نیست. آیا آن رفتار خدمت بود یا خیانت؟ اگر نظر آن‌ها غالب می‌شد، این پول از دست می‌رفت.

فلاحت‌پیشه از وزارت خارجه پرسید: شما که مأموریت دارید این پول را بازگردانید، چه اقدامی انجام داده‌اید؟ این پول، پول ملت است. امروز که سوریه در سیاست خارجی خود به روسیه، آمریکا و کشورهای منطقه امتیاز می‌دهد و موقعیتش را تثبیت می‌کند، بازپس‌گیری این طلب دشوارتر شده است.

او ادامه داد: رئیس جمهوری که امروز ادعا می‌کند نگذاشتند مشکلات را حل کنم در واقع ضعف خود را نشان می‌دهد و به ملت دروغ گفته است. کسی که برای دومین مقام اجرایی کشور رأی می‌گیرد، نمی‌تواند پس از رسیدن به قدرت بگوید «نمی‌توانم».

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مرد سیاسی کسی است که به تعهداتش در برابر ملت عمل می‌کند گفت: اگر گفته‌ای کاری را انجام می‌دهی، باید پای آن بایستی؛ نه اینکه بعد از ناکامی بگویی نگذاشتند. هر کسی که مسئولیتی بر عهده می‌گیرد، باید هر روز تصور کند امروز آخرین روز مسئولیت اوست و باید تا جای ممکن برای انجام وظیفه‌اش تلاش کند. فردا وقتی کنار رفت، دیگر نمی‌تواند بگوید «می‌خواستم، اما نگذاشتند»؛ چنین حرفی دیگر پذیرفتنی نیست.