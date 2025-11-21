میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کنایه سنگین فلاحت‌پیشه به رئیس‌جمهور

رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس یکی از اقدامات خود را در دوران نمایندگی‌اش در مجلس پیگیری هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پول ایران در سوریه خواند و گفت: این موضوع را تبدیل به سند کردم، اما در داخل کشور علیه من شکایت شد و آن را «نشر اکاذیب» نامیدند.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۷۳
| |
749 بازدید
کنایه سنگین فلاحت‌پیشه به رئیس‌جمهور

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت: در دوره‌ای که رئیس کمیسیون امنیت ملی بودم کارهای بزرگی در حوزه سیاست خارجی پیش بردم که پیش از من هیچ‌کس انجام نداده بود. یکی از مهم‌ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون‌های مرتبط با FATF در مجلس بود. 

به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، فلاحت پیشه ادامه داد: من مسیر دقیقی را طی کردم، از کارشناسی‌های بانکی گرفته تا پیگیری‌های تخصصی، و نهایتاً این لوایح در مجلس رأی آورد. اما مجمع تشخیص این کنوانسیون‌ها را شش سال متوقف نگه داشت و تازه پس از شش سال، زمانی که دیگر دیر شده بود، آن را تصویب کرد. امروز همه می‌گویند که کاش همان زمان تصویب می‌شد. این شش سال تعلل، هم برای کشور هزینه داشت و هم برای من شخصاً هزینه ایجاد کرد، اما من سکوت کردم؛ چون کار بزرگی در حال انجام بود. 

فلاحت پیشه اقدام دیگر خود را پیگیری هزینه ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار پول ایران در سوریه خواند و گفت: این موضوع را تبدیل به سند کردم، اما در داخل کشور علیه من شکایت شد و آن را «نشر اکاذیب» نامیدند. اگر آن شکایت به نتیجه می‌رسید، بزرگ‌ترین خیانت در تاریخ این کشور رقم می‌خورد؛ زیرا در آن صورت سوریه هیچ پولی به ما بازنمی‌گرداند. 

او افزود: خوشبختانه محکوم نشدم؛ نه به‌خاطر حمایت داخلی، چنین حمایتی نشد، بلکه به این دلیل که نخست‌وزیر و وزیر خارجه سوریه سخنان مرا تأیید کردند و اعلام کردند که ایران ۳۰ میلیارد دلار طلب دارد. این تأیید، سندیت موضوع را تثبیت کرد. 

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: همان زمان، برخی نمایندگان در مجلس علیه من موضع گرفتند، توهین و تهدید کردند و گفتند سخنان من درست نیست. آیا آن رفتار خدمت بود یا خیانت؟ اگر نظر آن‌ها غالب می‌شد، این پول از دست می‌رفت. 

فلاحت‌پیشه از وزارت خارجه پرسید: شما که مأموریت دارید این پول را بازگردانید، چه اقدامی انجام داده‌اید؟ این پول، پول ملت است. امروز که سوریه در سیاست خارجی خود به روسیه، آمریکا و کشورهای منطقه امتیاز می‌دهد و موقعیتش را تثبیت می‌کند، بازپس‌گیری این طلب دشوارتر شده است. 

او ادامه داد: رئیس جمهوری که امروز ادعا می‌کند نگذاشتند مشکلات را حل کنم در واقع ضعف خود را نشان می‌دهد و به ملت دروغ گفته است. کسی که برای دومین مقام اجرایی کشور رأی می‌گیرد، نمی‌تواند پس از رسیدن به قدرت بگوید «نمی‌توانم». 

این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مرد سیاسی کسی است که به تعهداتش در برابر ملت عمل می‌کند گفت: اگر گفته‌ای کاری را انجام می‌دهی، باید پای آن بایستی؛ نه اینکه بعد از ناکامی بگویی نگذاشتند. هر کسی که مسئولیتی بر عهده می‌گیرد، باید هر روز تصور کند امروز آخرین روز مسئولیت اوست و باید تا جای ممکن برای انجام وظیفه‌اش تلاش کند. فردا وقتی کنار رفت، دیگر نمی‌تواند بگوید «می‌خواستم، اما نگذاشتند»؛ چنین حرفی دیگر پذیرفتنی نیست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فلاحت پیشه کنایه رئیس جمهور وزارت خارجه مسعود پزشکیان مجمع تشخیص
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
حکم انتصاب ۶ استاندار جدید صادر شد
پزشکیان: اختیارات کافی در اختیار مدیران قرار خواهد گرفت
پخش زنده صحبت های پزشکیان با مردم
پزشکیان: جایگاه ایران خیلی بالاتر از چیزی که هست باید باشد
تصاویر خاص از حکم تنفیذ رؤسای جمهور پیشین
تصاویری از تیپ متفاوت پزشکیان در تاجیکستان
علت آژیر در برنامه زنده پزشکیان چه بود؟
تصویری از پزشکیان در حلقه نمایندگان بعد از مراسم تحلیف
دومین گفتگوی تلویزیونی پزشکیان با مردم
جزئیات دیدار پزشکیان با نخست وزیر قطر
مسعود پزشکیان پیام صادر کرد
مجمع تشخیص مصلحت را تخریب نکنید
۴ اشتباه اقتصادی پزشکیان در گفت‌وگوی زنده
اعلام زمان نخستین نشست خبری رئیس جمهوری
عکس: رئیس جمهور رهسپار مشهد مقدس شد
پزشکیان یک قانون جدید ابلاغ کرد
سخنان کنایه آمیز فتاح خطاب به روحانی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد  (۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت  (۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایه‌ی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!  (۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هسته‌ای؛ ایران درخواست گفت‌و‌گو داده یا آمریکا؟  (۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد  (۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت می‌شوند؟  (۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است  (۷۹ نظر)
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!  (۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟  (۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟  (۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروط‌بردار نیست  (۶۹ نظر)
دانشگاه پیام‌ نور منحل می‌شود؟!  (۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم  (۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسی‌پور  (۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس  (۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cx3
tabnak.ir/005cx3