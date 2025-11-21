میلی صفحه خبر لوگو بالا
ایران با ۲۵ طلا در ریاض سوم شد

کاروان ایران در پایان روز سیزدهم بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض همچنان با ۲۵ مدال طلا، ۱۹ نقره و ۳۱ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار دارد.
ایران با ۲۵ طلا در ریاض سوم شد

 نمایندگان ایران در روز سیزدهم بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در رشته‌ های کشتی آزاد، دوومیدانی پارادوومیدانی، هندبال، شمشیربازی و جوجیتسو صاحب چهار مدال طلا، یک نقره و شش برنز شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، در این روز هاشمیه متقیان در پارادوومیدانی صاحب مدال طلا و زینب مرادی صاحب مدال نقره شدند. در دوومیدانی نیز علی امیریان و فاطمه محیطی‌زاده به مدال طلا رسیدند. 

در کشتی آزاد رحمان عموزاد صاحب مدال طلا و علی مومنی صاحب مدال برنز شدند.  

هستی حمودی و علی اکبرپور در جوجیتسو به مدال برنز رسیدند. 

تیم ملی هندبال زنان ایران و تیم ملی شمشیربازی مردان اپه و سابر نیز صاحب مدال برنز شدند.

ایران تاکنون با ۲۵ طلا، ۱۹ نقره و ۳۱ برنز در رده سوم جدول مدالی قرار دارد. 

مدال برنز تیم ملی هندبال زنان فردا اهدا خواهد شد و در جدول مدالی ثبت می‌شود.

این مسابقات از شنبه، ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد و ۳۰ آبان نیز به پایان می‌رسد.

ایران در حال حاضر بعد از کاروان‌های ترکیه و ازبکستان در مکان سوم قرار دارد.

ایران با ۲۵ طلا در رده سوم مسابقات کشورهای اسلامی ریاض

اسامی مدال‌آوران ایران به شرح زیر است:

مدال طلا

سامیار عبدلی در شنا

ایلیا صالحی‌پور در وزنه‌برداری

فاطمه صادقی در کاراته

مهسا بهشتی در وزنه‌برداری

سارا بهمنیار در کاراته

تیم ملی فوتسال مردان

آتوسا گلشادنژاد در کاراته

تیم دوبل تنیس‌ روی‌ میز زنان ایران

تیم والیبال مردان ایران

ندا شهسواری در تنیس‌ روی‌ میز

ساینا کریمی در تکواندو

عرفان محرمی در ووشو

سارا شفیعی در ووشو

سهیلا منصوریان در ووشو

امیرحسین همتی در ووشو

علی‌اصغر علی مرادیان در تکواندو

یاسین خسروی در پارادوومیدانی 

سعید اسماعیلی در کشتی فرنگی 

غلامرضا فرخی در کشتی فرنگی 

فردین هدایتی در کشتی فرنگی 

محمدهادی ساروی در کشتی فرنگی

هاشمیه متقیان در پارادوومیدانی 

رحمان عموزاد در کشتی آزاد 

علی امیریان در دوومیدانی 

فاطمه محیطی‌زاده در دوومیدانی 

مدال نقره

تیم ملی تنیس روی میز مردان

ایلیا صالحی‌پور در وزنه‌برداری

علیرضا معینی در وزنه‌برداری

علیرضا معینی در وزنه‌برداری

علیرضا نصیری در وزنه‌برداری

هومر عباسی در شنا

مرتضی نعمتی در کاراته

صالح اباذری در کاراته

زهرا اکبری در موی‌تای

فرشته حسن‌زاده در موی‌تای

فاطمه حسینی در موی‌تای

مجید هاشم بیگی در موی‌تای

فربد تالشی در ووشو

یلدا ولی‌نژاد در تکواندو

امیررضا صادقیان در تکواندو

محمدرضا طیبی در دوومیدانی 

امیر عبدی در کشتی فرنگی 

تیم ملی بسکتبال مردان 

زینب مرادی در پارادوومیدانی 

مدال برنز

دانیال شه بخش در بوکس

تیم ملی شنا ۴ در ۲۰۰ متر

مریم بربط در جودو

تیم ملی تنیس روی میز

ریحانه کریمی در وزنه‌برداری

ریحانه کریمی در وزنه‌برداری

محمدمهدی غلامی در شنا

ایلیا صالحی‌پور در وزنه‌برداری

علیرضا معینی در وزنه‌برداری

زهرا آلما حسینی در وزنه‌برداری

مهسا بهشتی در وزنه‌برداری

مهسا بهشتی در وزنه‌برداری

محمد قاسمی در شنا

رضا حسن‌پور در وزنه‌برداری

رضا حسن‌پور در وزنه‌برداری

تیم دوبل تنیس روی میز مردان

تیم ملی والیبال زنان

هستی محمدی در تکواندو

علی خوش‌روش در تکواندو

روژان گودرزی در تکواندو

شهربانو منصوریان در ووشو

ملیکا میرحسینی در تکواندو 

علی احمدی‌وفا در کشتی فرنگی 

پرستو حبیبی در پارادوومیدانی 

مهسا میرزاطبیبی در دوومیدانی 

تیم ملی هندبال زنان 

تیم ملی شمشیربازی اپه 

تیم ملی شمشیربازی سابر

علی مومنی در کشتی آزاد

هستی حمودی در جوجیتسو 

 علی اکبرپور در جوجیتسو 

