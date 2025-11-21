۳۰/آبان/۱۴۰۴
Friday 21 November 2025
۰۸:۳۰
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
اجتماعی
»
اجتماعی
بازدید
573
573
بازدید
پ
عکس: تنگه زیبای بوچیر در هرمزگان
تصویریا از تنگه زیبای بوچیر در هرمزگان
کد خبر:
۱۳۴۱۳۵۷
تاریخ انتشار:
۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰
21 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۱۳۵۷
|
۳۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۷:۰۰
21 November 2025
|
573
بازدید
573
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
هرمزگان
تنگه بوچیر
جاذبه طبیعی
جاذبه گردشگری
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینههای احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور میتواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: ساحل بکر و زیبای مکسر در هرمزگان
عکس: جادوی رنگ و نور در جزیره هرمز
گنبد نمکی بستک هرمزگان
دره زیبای «تو بیرون» دزفول
تنگه زیبای بوچیر در هرمزگان
دره ستارگان در جزیره زیبای قشم
منطقه جهاننما زیباترین تابلوی گردشگری گلستان
منطقه طبیعی شگفت انگیز در هرمزگان
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
ملل
ایران زمین
سرمایه
سپه
دی
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
واکنش ایران به قطعنامه شورای حکام
ایران با ۲۵ طلا در ریاض سوم شد
سکانسهایی از فیلم این جمعیت قابل کنترل
«تقاطع هوش مصنوعی و روزنامهنگاری» چاپ شد/نقشه راه عبور از تیغ دولبه آینده
تصاویر فروش گوجه سبز نوبر به قیمت پراید!
عکس: تنگه زیبای بوچیر در هرمزگان
دوئت ابوا و هارپسیکورد ؛ پلاتی
شوآف عجیب استاندار اصفهان در یک کلیپ تبلیغاتی
واکنش عجیب به ناتوانی مجریان صداوسیما در خواندن قرآن!
درخشان: اتوریته قلعهنویی؟ بازیکن به جای سرمربی تصمیم گرفت/ اعضای کادرفنی مانند عروسک خیمه شب بازی عمل میکنند!
اقدام خلاقانه یک انارفروش در شیراز + عکس
کلاس دریبلزنی «کوشکینیو» با حضور افتخاری اورونوف!
شهردار اهواز انتصاب خودش را از بلندگو تبریک گفت!
پروندهسازی علیه علی ضیا به خاطر رپرها!
عکس: تصویر ماهوارهای پوشش ابر در کره زمین و ایران!
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
نمیدانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد میکنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح میدهید!
شرط و شروط بنسلمان برای پذیرش غنیسازی در ایران
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
حضور همسر عراقچی در بازارچه وزارت خارجه
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی
دو عکس از پسر کاظم صدیقی که امروز درگذشت
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
(۲۲۸ نظر)
ویدیوی جنجالی از دانشگاه تهران که سروصدا به راه انداخت
(۱۹۲ نظر)
چرا صدای مالباختگان گلباران به جایی نمی رسد!؟/ سرمایهی هزاران مالباخته همچنان بلاتکلیف و سرگردان!
(۱۴۹ نظر)
شروع احتمالی مذاکرات هستهای؛ ایران درخواست گفتوگو داده یا آمریکا؟
(۸۳ نظر)
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
(۸۲ نظر)
مدیران بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت میشوند؟
(۸۰ نظر)
حمله مجری صداوسیما به فردوسی پور: دنبال دیده شدن است
(۷۹ نظر)
نمیدانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد میکنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح میدهید!
(۷۸ نظر)
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
(۷۸ نظر)
اصلاح قانون مهریه چطور میتواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
(۷۴ نظر)
هشدار قاضی دیوان عالی: مهریه زن مشروطبردار نیست
(۶۹ نظر)
دانشگاه پیام نور منحل میشود؟!
(۶۹ نظر)
ترامپ: در حال گفتوگو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را میکنیم
(۶۶ نظر)
واکنش جنجالی وحید شمسایی به فردوسیپور
(۵۹ نظر)
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
(۵۳ نظر)
tabnak.ir/005cwn
tabnak.ir/005cwn
کپی شد