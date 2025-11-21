خوانندگان مطرح پاپ در کتاب درسی دانش آموزان! + عکس

به گزارش تابناک به نقل از برترینها، عکس دو خواننده مطرح موسیقی پاپ، رضا صادقی و محسن چاوشی، برای نخستینبار بهعنوان نمونه هنرمندان جنگ ۱۲روزه در کتاب درسی دوره دوم متوسطه منتشر شده است؛ اقدامی بیسابقه که پای چهرههای محبوب موسیقی را رسمی و مستقیم به صفحات کتابهای درسی باز میکند.
بخشی از کتاب درسی جدید دوره دوم متوسطه که به موضوع «جنگ ۱۲ روزه» اختصاص دارد، با رویکرد معرفی نقش هنر و هنرمندان در بازنمایی این رویداد، نام و تصویر دو خواننده مطرح موسیقی پاپ کشور، رضا صادقی و محسن چاوشی، را بهعنوان نمونهای از «هنرمندان تأثیرگذار» در این حوزه درج کرده است.
در این بخش از کتاب، ضمن توضیح درباره اهمیت حضور هنر در روایت رویدادهای تاریخی و اجتماعی، از آثار و فعالیتهای هنرمندان معاصر بهعنوان مثال استفاده شده تا برای دانشآموزان، پیوند میان مفاهیم درسی و فضای فرهنگی امروز ملموستر شود.
بر اساس محتوای کتاب، هدف از این بخش آن است که دانشآموزان با شیوههای مختلف بازتاب جنگ و مقاومت در قالبهای هنری آشنا شوند و نقش هنرمندان را در تقویت همبستگی و انتقال مفاهیم انسانی و اجتماعی بهتر درک کنند.