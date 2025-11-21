میلی صفحه خبر لوگو بالا
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ وسط خیابان در سمنان

رئیس آتش‌نشانی سمنان از وقوع حریق در یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ خبر داد و اعلام کرد که خوشبختانه این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۵۱
| |
252 بازدید
آتش‌سوزی پژو ۲۰۶ وسط خیابان در سمنان

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، محسن نوحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه نشت هیدرولیک به قیمت سوختن موتور پژو ۲۰۶ در سمنان تمام شد، ابراز کرد: این حادثه امروز پنجشنبه در بلوار معلم یکی از شریان‌های اصلی شهر به وقوع پیوست.

وی با بیان اینکه این پژو ۲۰۶ به دلیل نقص فنی منجر به آتش سوزی از قسمت موتور شد، افزود: بلافاصله مأموران آتش نشانی سمنان به حادثه اعزام و نسبت به اطفای حریق اقدام کردند.

رئیس آتش نشانی سمنان با بیان اینکه به دلیل ماهیت روغنی و گستردگی حریق در موتور، تیم عملیاتی با استفاده از خاموش کننده مخصوص اطفا حریق مانع از رسیدن اکسیژن به سوخت شده و به طور مؤثری حریق را خاموش کردند، گفت: خوشبختانه در این حادثه کسی آسیب ندید.

نوحی گفت: راننده خودرو به محض مشاهده دود غلیظ و استشمام بوی روغن داغ، با حفظ خونسردی، خودرو را در حاشیه امن متوقف کرده و در زمانی کوتاه و بدون آسیب‌دیدگی جدی از خودرو خارج شده است. این اقدام سریع راننده، از وقوع هرگونه تلفات جانی جلوگیری کرد.

وی افزود: این حادثه یک یادآور جدی برای کلیه رانندگان است که سیستم‌های هیدرولیکی و خطوط انتقال سیالات تحت فشار در خودروها را بررسی کنند زیرا یکی از نقاط ضعف بالقوه محسوب می‌شوند که در صورت غفلت، می‌توانند منجر به حوادث ناگواری گردند.

سمنان آتش سوزی خودرو پژو 206 سانحه رانندگی آتش نشانی
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
