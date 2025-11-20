میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار وقوع یخبندان در برخی مناطق اصفهان

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به روند کاهشی دمای استان طی سه روز آینده، گفت: یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۴۸
| |
411 بازدید
هشدار وقوع یخبندان در برخی مناطق اصفهان

به گزارش تابناک، حجت‌الله علی‌عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی حاکی از استقرار جو پایدار تا پایان هفته آینده است.

به گفته وی، آسمان طی این مدت صاف تا کمی ابری خواهد بود و روند افزایش غبار و ماندگاری هوای سرد در استان و یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی مورد انتظار است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای استان طی سه روز آینده کمی کاهش دارد، افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر بامداد جمعه سردترین ایستگاه استان است.

علی‌عسگریان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات بین ۲۰ و یک درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

برچسب ها
اصفهان هواشناسی کاهش دما دمای زیر صفر یخبندان
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
