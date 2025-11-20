میلی صفحه خبر لوگو بالا
پوتین: اهداف ما در جنگ اوکراین باید محقق شود

رئیس‌جمهور روسیه در جریان بازدید از یکی از مقرهای فرماندهی گروه «غرب» گفت که اهداف عملیات ویژه نظامی در اوکراین باید محقق شود.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۴۲
| |
406 بازدید
پوتین: اهداف ما در جنگ اوکراین باید محقق شود

به گزارش تابناک به نقل از روسیاالیوم، سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری روسیه گفت که «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور این کشور روز پنجشنبه از یکی از مقرهای فرماندهی گروه «غرب» بازدید کرد.

طبق این گزارش، پوتین در جلسه‌ای با حضور رئیس رستاد کل ارتش روسیه، رئیس اداره عملیات‌های اصلی و فرماندهان گروه‌های «غرب» و «جنوب» شرکت کرد.

فرماندهان نظامی در این نشست گزارش‌هایی درباره وضعیت در کونستانتینوفکا و محور کراماتورسک و همچنین اطراف کوپیانسک به پوتین ارائه کردند.

رئیس‌جمهور روسیه تاکید کرد که تمامی ماموریت‌هایی که در جلسه قبلی به نظامیان محول شده بود، انجام شده است.

پوتین گفت که باید به سربازان اوکراینی فرصت داده شود تا سلاح‌های خود را زمین گذاشته و تسلیم شوند.

رئیس جمهور روسیه گفت، پانزده گردان از نیروهای مسلح اوکراین در نزدیکی کوپیانسک محاصره شده‌اند.

وی افزود: رهبری سیاسی اوکراین از مارس سال گذشته چیزی بیش از یک گروه جنایتکار که قدرت را غصب کرده است، نبوده است. مسئولان اوکراین "روی گلدان‌های طلایی نشسته‌اند" و به سرنوشت کشورشان یا سربازان آن اهمیتی نمی‌دهند.

پوتین اظهار داشت که اهداف عملبات ویژه نظامی باید بی هیج قید و شرطی محقق شود.

رئیس‌جمهور روسیه گفت که مردم این کشور به سربازان خود اعتماد دارند و انتظار نتیجه مطلوب برای کشورشان را دارند.

والری گراسیموف، رئیس ستاد کل ارتش روسیه نیز در این دیدار گفت که نیروهای مسلح روسیه به انجام وظایف خود ادامه می‌دهند و عملاً در همه جهات در حال پیشروی هستند.

وی افزود که بیش از ۸۰ درصد از خاک شهر «ولچانسک» در منطقه «خارکف» آزاد شده است.

گراسیموف با بیان اینکه رهبری سیاسی اوکراین به نیروهای خود دستور تسلیم نمی‌دهد، اظهار داشت که نیروهای روسی شهر «کوبیانسکم را به طور کامل آزاد کرده‌اند.

رئیس ستاد کل ارتش روسیه گفت: با توجه به وضعیت ناامید کننده، بسیاری از سربازان اوکراینی تسلیم شدن را انتخاب می‌کنند.

گزارش خطا
