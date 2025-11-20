میلی صفحه خبر لوگو بالا
قطعنامه شورای حکام در تضاد با ادعای دیپلماسی است

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: قطعنامه شورای حکام علیه ایران مزورانه و در تضاد با ادعای دیپلماسی است
کد خبر: ۱۳۴۱۳۴۰
| |
3 بازدید
قطعنامه شورای حکام در تضاد با ادعای دیپلماسی است

به گزارش تابناک، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگوی تلفنی با بخش خبری صداوسیما، در واکنش به تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اقدام سه کشور اروپایی و آمریکا را «کاملاً غیرمسؤولانه و ناموجه» توصیف کرد و گفت: این اقدام حتی معیارها و رویه‌های کاری آژانس و شورای امنیت را نادیده گرفته و به‌طور جدی به اعتبار و استقلال آژانس ضربه زده و این نهاد را به اهرمی سیاسی برای اعمال فشار بر برخی کشورهای عضو تقلیل داده است.

اسماعیل بقائی با اشاره به اینکه در متن قطعنامه هیچ اشاره‌ای به دلایل شکل‌گیری وضعیت کنونی نشده، افزود: نه در قطعنامه و نه در بیانیه‌های سه کشور اروپایی و آمریکا کوچک‌ترین اشاره‌ای به این واقعیت نشده که رژیم صهیونیستی و آمریکا در خردادماه به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کردند. اساساً دلیل قطع بازرسی‌های آژانس و کاهش همکاری‌های ایران چیزی جز همین اقدام غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی نبوده است.

سخنگوی وزارت خارجه با تأکید بر اینکه این قطعنامه موجب ایجاد شکاف در شورای حکام شده، گفت: حدود نیمی از کشورها به آن رأی منفی یا ممتنع داده‌اند. به‌ویژه دو عضو دائم شورای امنیت که پیش‌تر نیز در شورای امنیت مخالفت خود را با ادعای بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده علیه ایران اعلام کرده بودند.

بقایی در ادامه گفتگوی خود با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه یک سیما، این قطعنامه را از نظر حقوقی «بسیار سست» دانست و تصریح کرد: مبنای این قطعنامه اقدامی است که پیش‌تر سه کشور اروپایی در شورای امنیت دنبال کردند؛ اقدامی که از نظر ما و بخش قابل توجهی از جامعه جهانی، از جمله دو عضو دائم شورای امنیت، باطل است.

واکنش ایران

او درباره واکنش ایران به این اقدام نیز گفت: قطعاً این اقدام با واکنش ما مواجه می‌شود. امروز طی نامه‌ای رسمی به آژانس اعلام کردیم که تفاهم موسوم به تفاهم قاهره — که با حسن نیت ایران و پس از مذاکرات نسبتاً طولانی با آژانس حاصل شده بود — از نظر ما لغوشده محسوب می‌شود. اقدامات دیگری نیز حتماً مدنظر قرار دارد.

درباره ادعای دعوت به مذاکره

بقایی در پاسخ به سؤال دیگری درباره تأکید مکرر قطعنامه بر حل‌وفصل دیپلماتیک موضوع هسته‌ای و درخواست از ایران برای ورود به مذاکره گفت: این ادعا کاملاً مزورانه و منافقانه است. طرف‌های مقابل بارها تعهدات خود را زیر پا گذاشته‌اند و در ادعای استفاده از دیپلماسی هرگز صداقت نشان نداده‌اند. نفس صدور این قطعنامه یعنی مخالفت با راه‌حل دیپلماتیک و اتکا به ابزار فشار و تحریم. بنابراین چنین ادعاهایی کاملاً در تعارض با رفتار سه کشور اروپایی و آمریکاست و نمی‌توان آن را جدی گرفت.

اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه آژانس انرژی اتمی شورای حکام قطعنامه ایران قطعنامه ضد ایرانی
