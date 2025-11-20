طلای آخر شبی دختر دونده برای کاروان ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در پایان رقابت های هفتگانه بازی های همبستگی کشورهای اسلامی فاطمه محیطی زاده و صبا خراسانی در رشته دوی ۸۰۰ متر مسابقات خود را برگزار کردند.

فاطمه محیطی زاده در این دو به مقام دوم رسید و در مجموع هفتگانه به طلا رسید.

همچنین صبا خراسانی در دوی امشب به مقام سوم رسید و در مجموع هفتگانه به مقام چهارم رسید.

صبا خراسانی و فاطمه محیطی زاده در ماده پرش طول به رقابت با رقبای خود از کشور های قزاقستان و ازبکستان پرداختند که فاطمه محیطی زاده با پرش ۶ متر و ۱۲ سانتی متر هم رکورد شخصی خود را شکست هم جزو سه رکورد برتر ایران شد. او با این پرش با توجه به رقابت های روزگذشته شانس طلای خود را افزایش داد.

همچنین صبا خراسانی هم با ۵ متر و ۵۷ سانتی متر نفر‌ دوم رقابت پرش با طول شد.

در ماده پرتاب نیزه فاطمه محیطی زاده با سه پرتاب که یکی از آنها خطا شد ۵۵۸ امتیاز کسب کرد. همچنین صبا خراسانی در پرتاب نیزه با سه پرتاب ۵۲۶ امتیاز کسب کرد.

روز گذشته در رقابت‌های هفت‌گانه دو ورزشکار کشورمان در مواد دو ۱۰۰ متر و پرش طول و پرتاب وزنه و دو ۲۰۰ متر با رقبا به رقابت پرداختند.

در ماده پرتاب وزنه، محیطی‌زاده پرتاب ۱۱.۹۳ را به ثبت رساند و بر رده دوم قرار گرفت. خراسانی نیز با پرتاب ۱۱.۱۲، چهارم شد. نمایندگان قزاقستان و ازبکستان اول و سوم این ماده شدند.

در دو ۲۰۰ متر نیز فاطمه محیطی‌زاده با ۲۵.۴۰ ثانیه اول شد و خراسانی نیز با ۲۵.۴۷ بر رده دوم قرار گرفت.