به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، رحمان عموزاد پس از کسب مدال طلای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض عربستان گفت:خدا را شکر می‌کنم که توانستم پیروز این میدان باشم و دل مردم را شاد کنم. با دعای مردم و لطف خدا توانستم قهرمانی را بدست بیاورم. با دو دارنده برنز جهان کشتی گرفتم و فقط حریف اول مبتدی بود. در کل رقبای خوبی داشتم.

وی افزود: امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و بتوانم سالیان سال برای کشورم مدال بگیرم.

قهرمان طلایی ایران درباره کاهش وزن‌های اخیرش نیز عنوان داشت: واقعا سخت بود. بعد از مسابقات جهانی دوباره دور از خانواده به اردو آمدیم، فشار بدنی و فشار روحی و روانی داشتیم، اما با عشق مردم و دعای خانواده توانستیم این راه را طی کنیم. من آرزوی موفقیت دارم برای تمام کاروان ایران.

عموزاد در ادامه از دلتنگی برای خانواده هم گفت و خاطرنشان کرد: من موفق شوم یعنی تمام خانواده موفق شده و این مدال‌ها ارزش دوری از خانواده را دارد. بچه‌ام را نخواباندم.