گفتگوی تلفنی عراقچی با لاوروف

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به ابتکارها و رایزنیهای دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه با هدف تقویت صلح و ثبات منطقهای، بر اهمیت استمرار این روند با مشارکت همه طرفهای موثر تأکید کرد.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نیز شکلگیری چارچوب مشورت و همکاری منطقهای را روش مناسبی برای حل و فصل مسائل فیمابین کشورهای منطقه دانست و آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگیهای نزدیک با تهران در این زمینه اعلام کرد.