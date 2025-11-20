میلی صفحه خبر لوگو بالا
گفتگوی تلفنی عراقچی با لاوروف

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در تماسی تلفنی درباره روابط دوجانبه، تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفت وگو و تبادل نظر کردند.
گفتگوی تلفنی عراقچی با لاوروف

به گزارش تابناک به نقل از وزارت امور خارجه، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۴ در این گفت وگوی تلفنی با اشاره به ابتکارها و رایزنی‌های دیپلماتیک ایران با کشورهای منطقه با هدف تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای، بر اهمیت استمرار این روند با مشارکت همه طرف‌های موثر تأکید کرد.

سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه نیز شکل‌گیری چارچوب‌ مشورت و همکاری‌ منطقه‌ای را روش مناسبی برای حل و فصل مسائل فیمابین کشورهای منطقه دانست و آمادگی مسکو را برای استمرار هماهنگی‌های نزدیک با تهران در این زمینه اعلام کرد.

عباس عراقچی وزیر امور خارجه گفتگوی تلفنی روسیه لاوروف وزیر خارجه روسیه
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
الهام حمیدی، مدلینگ یک برند شد
‌نمی‌دانم چرا مقامات ایران مدام اسرائیل و آمریکا را تشویق به حمله مجدد می‌کنند؛ چرا درباره تأسیسات خسارت دیده توضیح می‌دهید!
شرط و شروط بن‌سلمان برای پذیرش غنی‌سازی در ایران
سورپرایز: روسیه سوخو 57 را در سینی تقدیم کرد! + زیرنویس
غضنفری: عارف باید به منزل برود و استراحت کند/ حضور او در دولت وجاهت قانونی ندارد
پاسخ تند دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی به جوزف عون
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
بیانیه وزارت امور خارجه درباره قطعنامه شورای امنیت
بنر نصب شده در یک روستا درباره ازدواج جلب توجه کرد
لحظات تشییع جنازه پسر کاظم صدیقی؛ چه کسانی بودند؟
شکست امیرحسین زارع مقابل رقیب دوست داشتنی
دستگیری ۲۵۰ جادوگر افغانستانی در ۱۰ماه
جزئیات پرونده پژمان جمشیدی و نظر پزشکی قانونی
نتانیاهو وارد خاک سوریه شد
روایت مرشد ترامپ از پروژه اسرائیل برای ایران
