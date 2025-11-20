میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی

وزارت خارجه فرانسه پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادعا کرد که تروئیکای اروپایی می‌خواهد باب دیپلماسی را درباره برنامه هسته‌ای ایران دوباره باز کند!
کد خبر: ۱۳۴۱۳۲۲
| |
1029 بازدید
پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزارت امور خارجه فرانسه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادعا کرد: فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌خواهند باب دیپلماسی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران دوباره باز کنند!

در بخش دیگری از بیانیه پاریس آمده است: حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم می‌کنیم و تلاش‌های خود را با ایالات متحده برای کاهش تنش‌ها انجام می‌دهیم. ما از ارتش اسرائیل می‌خواهیم تا از بلندی‌های جولان (اشغالی) عقب‌نشینی کند و به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.

فرانسه تروئیکای اروپا کشورهای اروپایی آژانس انرژی اتمی شورای حکام قطعنامه ایران قطعنامه ضد ایرانی
