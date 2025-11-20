پیام فرانسه به ایران پس از قطعنامه ضد ایرانی

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وزارت امور خارجه فرانسه امروز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای پس از تصویب قطعنامه ضدایرانی در آژانس بین المللی انرژی اتمی، ادعا کرد: فرانسه، بریتانیا و آلمان می‌خواهند باب دیپلماسی را در مورد برنامه هسته‌ای ایران دوباره باز کنند!

در بخش دیگری از بیانیه پاریس آمده است: حملات اسرائیل به جنوب لبنان را محکوم می‌کنیم و تلاش‌های خود را با ایالات متحده برای کاهش تنش‌ها انجام می‌دهیم. ما از ارتش اسرائیل می‌خواهیم تا از بلندی‌های جولان (اشغالی) عقب‌نشینی کند و به تمامیت ارضی سوریه احترام بگذارد.