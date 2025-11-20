۲۹/آبان/۱۴۰۴
فرهنگی
»
سینما
بازدید
962
962
بازدید
پ
عیادت آشا محرابی از مادر عمو پورنگ + عکس
آشا محرابی، بازیگر سینما و تلویزیون، از مادر داریوش فرضیایی (عمو پورنگ) عیادت کرد؛ دیداری صمیمانه که تصاویرش در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر:
۱۳۴۱۳۲۱
تاریخ انتشار:
۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲
20 November 2025
کد خبر:
۱۳۴۱۳۲۱
|
۲۹ آبان ۱۴۰۴ - ۲۰:۲۲
20 November 2025
|
962
بازدید
962
بازدید
برچسب ها
داریوش فرضیایی
عموپورنگ
مادر
بیمارستان
آشا محرابی
مطالب مرتبط
استایل جدید عموپورنگ در سن ۵۲ سالگی
رقص هندی عموپورنگ در شوی نمایش خانگی
عکس جذاب آشا محرابی با روسری سنتیِ کردی
آهنگ جدید عمو پورنگ به زبان هندی!
تصویر یادگاری داریوش فرضیایی در سال ۱۳۷۳
خوانندگی و رقص هندی عمو پورنگ در دبی!
استوری سوزناک عمو پورنگ درمورد مادرش
ویدیوی غیرمعمولی که عموپورنگ ساخت
کنایه عمو پورنگ به ماجرای فساد چای
اجرای عمو پورنگ برای کودکان بزرگسال!
خاطره «عموپورنگ» از سه بار خواستگاری رفتنش
خواننده مشهور: برای حال عموپورنگ دعا کنید!
