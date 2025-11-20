رحمان، اولین طلایی کشتی آزاد ایران

کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد در دیدار فینال این وزن مقابل کودیف از تاجیکستان قرار گرفت و پنجمین طلای کشتی در این بازی‌ها را به دست آورد.

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض، رحمان عموزاد در دیدار فینال وزن ۶۵ کیلوگرم مقابل کودیف از تاجیکستان قرار گرفت و با نتیجه ۱۲ بر ۲ به پیروزی دست یافت.

رحمان در وقت اول این مسابقه ابتدا با یک خاک دو امتیاز از دست داد، اما در ادامه دو امتیاز گرفت و کشتی در وقت اول سه بر دو برنده شد.

در وقت دوم هم رحمان به حملات خود ادامه داد و با یک کنده تماشایی حریف را به پل زد تا هشت بر دو از حریفش پیش بیافتد. او در ادامه به حملاتش ادامه داد و حریف را ۱۲ بر ۲ شکست داد.

رحمان عموزاد در دور اول کشتی‌گیر افغانستانی را شکست داد. او در یک چهارم نهایی امید جان جلال‌اف از ازبکستان را از پیش رو برداشت.

در روز نخست مسابقات کشتی آزاد بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی ایران دو نماینده داشت که پیش از این علی مومنی در وزن ۵۷ کیلوگرم به مدال برنز دست پیدا کرده بود.