تصادف زنجیره‌ای خونین در سبزوار

تصادف زنجیره‌ای در کمربندی جنوب سبزوار میان سه خودرو سواری و یک موتورسیکلت، یک کشته و دو مصدوم برجای گذاشت.
کد خبر: ۱۳۴۱۳۱۸
| |
4 بازدید
تصادف زنجیره‌ای خونین در سبزوار

به گزارش تابناک، مسلم فائق نیا عصر روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که یک حادثه زنجیره‌ای در کیلومتر ۲ محور سبزوار به نیشابور رخ داده است. بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیم‌های اورژانس به محل اعزام شدند تا خدمات درمانی ارائه کنند.

جزئیات حادثه و آمار تلفات

این مقام مسئول توضیح داد که در این اتفاق، یک نفر از سرنشینان به علت شدت آسیب‌ها در همان محل حادثه جان خود را از دست داد. همچنین، ۲ تن دیگر که مجروح شده بودند، تحت مراقبت و درمان تیم‌های اورژانس قرار گرفتند.

خدمات اورژانس در غرب خراسان رضوی

در منطقه غرب خراسان رضوی، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با امکاناتی شامل ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس، دو موتور آمبولانس و یک بالگرد اورژانس وظیفه رسیدگی به حوادث و ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند. این خدمات در شهرستان‌های سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد ارائه می‌شوند.

سبزوار تصادف تصادف زنجیره ای تصادف شدید کشته و مصدوم
ترامپ: در حال گفت‌و‌گو با ایران هستیم/ بن سلمان: برای توافق ایران و آمریکا تمام تلاش خود را می‌کنیم
«استیضاح میدری» جدی است/ گزینه‌های احتمالی برای «وزارت کار» چه کسانی هستند؟
اصلاح قانون مهریه چطور می‌تواند هم به نفع زنان باشد و هم مردان؟
