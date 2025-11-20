به گزارش تابناک، مسلم فائق نیا عصر روز پنجشنبه در مصاحبهای با خبرنگار ایرنا اعلام کرد که یک حادثه زنجیرهای در کیلومتر ۲ محور سبزوار به نیشابور رخ داده است. بلافاصله پس از وقوع این حادثه، تیمهای اورژانس به محل اعزام شدند تا خدمات درمانی ارائه کنند.
جزئیات حادثه و آمار تلفات
این مقام مسئول توضیح داد که در این اتفاق، یک نفر از سرنشینان به علت شدت آسیبها در همان محل حادثه جان خود را از دست داد. همچنین، ۲ تن دیگر که مجروح شده بودند، تحت مراقبت و درمان تیمهای اورژانس قرار گرفتند.
خدمات اورژانس در غرب خراسان رضوی
در منطقه غرب خراسان رضوی، ۳۱ مرکز اورژانس شهری و روستایی با امکاناتی شامل ۵۱ دستگاه آمبولانس، یک اتوبوس آمبولانس، دو موتور آمبولانس و یک بالگرد اورژانس وظیفه رسیدگی به حوادث و ارائه خدمات درمانی را بر عهده دارند. این خدمات در شهرستانهای سبزوار، جوین، جغتای، خوشاب، داورزن و ششتمد ارائه میشوند.